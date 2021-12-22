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    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)

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    Серед евакуйованих 53 дитини - Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)
    Серед евакуйованих 53 дитини
    фото vn.20minut

    Люди вистрибнули з вікна під час пожежі

    Стан двох людей, які травмувалися під час пожежі у заміському комплексі Вінниччини доволі тяжкий. 19-тирічну дівчину та 43-річного чоловіка госпіталізували у Вінницьку міську клінічну лікарню швидкої допомоги. Про це розповів медичний директор закладу Богдан Трохименко «Суспільному».

    «Стан чоловіка вкрай важкий, він прооперований, знаходиться в реанімаційному відділенні, на штучній вентиляції легень.У жінки стан стабільно важкий, має пошкодження лиця, черепно-мозкову травму, і до 40 відсотків опіків 1-2 ступеня, продовжує лікування в реанімаційному відділенні. Загрози життю немає», – повідомив Трохименко.

    Люди вистрибнули з вікна під час нічної пожежі. Це працівники комплексу. Ще одна дівчина, теж працівниця готелю, загинула.

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    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)
    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)
    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)
    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)
    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)
    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)
    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)
    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)
    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)

    У пресслужбі відділу комунікації поліції Вінницької області повідомили, при яких обставинах загинула дівчина. «За попередньою інформацією, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Інформація щодо неї встановлюється. Ще двоє людей – 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню», – зазначається у повідомленні.

    За інформацією видання «Вінниця 20 хв», у комплексі проходив збір спортсменів з теквондо. Серед евакуйованих опинився син журналіста видання. «Мені повідомив про пожежу тренер. За його словами, наші діти вчасно евакуйовані. Вони всі живі та не ушкоджені. Наразі діти в безпечному місці», – зазначив чоловік.

    За його словами, юні спортсмени проживали на п’ятому поверсі будівлі, де сталось займання. Куди саме евакуювали дітей, наразі не відомо.

    Нагадаємо, у Вінницькій області в ніч проти середи, 22 грудня, виникла пожежа в комплексі відпочинку «Батерфляй». Пожежа покрівлі виникла на площі 800 кв. м. З приміщення рятувальники евакуювали 60 людей – серед них 53 дитини.

    У поліції справу розслідують як порушення правил пожежної безпеки.

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    Теги: пожежа діти Вінниця рятувальники чоловік тренер
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    Нічна пожежа на Вінниччині: стало відомо про стан потерпілих (фото, відео)