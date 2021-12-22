У Шаргороді місцева жителька потрапила під колеса автомобіля

За кермом автомобіля перебував 46-річний житель Шаргорода

21 грудня у Шаргороді автомобіль «ЗАЗ» збив 39-річну місцеву жительку. Як виявилося, жінка намагалася перейти дорогу у невстановленому місці. Наразі постраждала у лікарні.

Аварія сталася близько 17:40 на вулиці Героїв Майдану. За кермом автомобіля перебував 46-річний житель Шаргорода. Він збив 39-річну жінку, яка у невстановленому місці раптово вийшла на дорогу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждалу із переломом гомілки госпіталізували у місцеву лікарню.

Водій освідуваний – він тверезий. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

Кермувальнику загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав.

Джерело: Vinbazar