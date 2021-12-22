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    У Шаргороді місцева жителька потрапила під колеса автомобіля

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    Автомобіль помістили на арештмайданчик - У Шаргороді місцева жителька потрапила під колеса автомобіля
    Автомобіль помістили на арештмайданчик

    За кермом автомобіля перебував 46-річний житель Шаргорода

    21 грудня у Шаргороді автомобіль «ЗАЗ» збив 39-річну місцеву жительку. Як виявилося, жінка намагалася перейти дорогу у невстановленому місці. Наразі постраждала у лікарні.

    Аварія сталася близько 17:40 на вулиці Героїв Майдану. За кермом автомобіля перебував 46-річний житель Шаргорода. Він збив 39-річну жінку, яка у невстановленому місці раптово вийшла на дорогу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждалу із переломом гомілки госпіталізували у місцеву лікарню.

    Водій освідуваний – він тверезий. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

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    У Шаргороді місцева жителька потрапила під колеса автомобіля
    У Шаргороді місцева жителька потрапила під колеса автомобіля
    У Шаргороді місцева жителька потрапила під колеса автомобіля

    Кермувальнику загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав.

    Джерело: Vinbazar

    Теги: ДТП водій автомобіль Вінниччина
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    У Шаргороді місцева жителька потрапила під колеса автомобіля