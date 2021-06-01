РГК включила до свого портфелю Green Deal біометанові проекти

Партнерство РГК та Біоенергетичної асоціації України (UABIO) направлено на проведення модернізації газорозподільних систем з урахуванням реалізації проектів виробництва біометану та інших синтетичних газів

1 червня 2021 року, Київ. РГК і Біоенергетична асоціація України підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю для синхронізації процесів редизайну газорозподільної інфраструктури та виробництва біогазу.

Партнерство РГК та Біоенергетичної асоціації України (UABIO) направлено на проведення модернізації газорозподільних систем з урахуванням реалізації проектів виробництва біометану та інших синтетичних газів. Перспективи такого співробітництва пов'язані як з розвитком чистих і економічно виправданих джерел енергії, так і напрацюванням технологій в рамках European Green Deal, необхідних для інтеграції з європейськими ринками.

У Меморандумі зазначено, що основними напрямками співробітництва РГК і UABIO є:

удосконалення технологій виробництва, транспортування, розподілу і використання біометану;

реалізація оптимальних рішень для створення внутрішнього ринку біометанових технологій в Україні;

створення сприятливих правових та технічних умов для учасників ринку, які працюють над проектами виробництва, транспортування, розподілу і використання біометану;

проведення пілотних проектів зі створення установок з виробництва біометану і їх підключення до газорозподільних мереж;

модернізація енергетичної і кліматичної політик, нормативно-правових актів для просування економічного зростання і прогресу в напрямку інтеграції енергосектору України з європейськими ринками;

розвиток проектів з експорту біометану.

«Спільна робота з фахівцями Біоенергетичної асоціації України дозволить нам реалізувати весь потенціал проектів редизайну газових мереж, з урахуванням перспектив біометану та інших чистих видів енергії», – сказав Станіслав Казда, голова департаменту стратегічного розвитку РГК.

У свою чергу, в UABIO відзначають, що підготовка газової інфраструктури до роботи з синтетичними газами зробить проекти по виробництву біометану ще більш привабливими для інвестицій. З цим напрямком пов'язана кредитна програма Європейського банку реконструкції та розвитку «Зонування виробництва біометану та оцінка можливості та умов підключення виробників біометану до систем передачі та розподілу газу в Україні».

РГК з серпня 2020 року реалізує водневий проект «Чиста енергія» – багатоетапні дослідження роботи газових мереж з воднем і його сумішами на 5 спецполігонах у співпраці з науковим консорціумом, до якого увійшли інститути НАН України та державні університети.

У жовтні 2020 року РГК увійшла в European Clean Hydrogen Alliance, який працює під егідою Європейської комісії.