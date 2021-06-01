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    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)

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    Цього року&nbsp;від нелегальної торгівлі звільнили 28 підземних переходів - Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Цього року від нелегальної торгівлі звільнили 28 підземних переходів
    Фото: Олексій Кулеба, Facebook

    Наразі триває повна інвентаризація підземних переходів у столиці

    У Києві триває очищення вулиць від незаконно встановлених тимчасових споруд. Особливий акцент – на підземних переходах. Станції метро «Палац Україна», «Харківська», «Майдан Незалежності», «Льва Толстого», «Лук’янівська», «Контрактова площа», переходи на проспектах Перемоги, Бажана та Дарницькій площі тепер вільні для проходу і комфортні для киян. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

    У цьому році комунальне підприємство «Київблагоустрій» звільнило від нелегальної торгівлі 28 підземних переходів, а це майже 3,4 тис. кв. м міського простору.

    «Робота зі звільнення вулиць від незаконних споруд, напевно, зараз найактивніша за весь час. І такий темп ми будемо тримати. Все життя мешкаю в Києві, мені особисто болить, що краса міста, його чистота, комфорт спотворюються нелегальною торгівлею. Кілька важливих моментів: після демонтажів буквально упродовж доби на локації наводиться лад. Аби не з’являлась стихійна торгівля, підрозділи патрульної поліції разом із Муніципальною вартою, інспекторами благоустрою та представниками райадміністрацій проводять рейди», – зазначив Кулеба.

    Він додав, що нині триває повна інвентаризація підземних переходів у столиці, їх близько 200. Розробляється стратегія їх використання з урахуванням сучасної інфраструктури та інклюзивних технологій. Переходи на магістралях, у місцях із потужним трафіком – відремонтують, частину – замінять на сучасно і безпечно облаштовані наземні.

    «А звільнені від незаконних споруд стануть комфортними та безпечними для проходу пасажирів. А також на деяких можна організувати громадські простори. Як, до прикладу, в європейських країнах їх використовують для зберігання велосипедів, компактного електротранспорту, популярність яких у столиці набирає обертів. Ми будемо вдячні за будь-які креативні ідеї від киян, як корисно застосувати звільнені площі», – додав перший заступник голови КМДА.

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    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)
    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)

    Загалом від незаконних тимчасових споруд очистили такі підземні переходи:

    Голосіївський район

    • станція метро «Палац «Україна»
    • станція метро «Либідська»
    • станція метро «Деміївська»
    • біля станції метро «Олімпійська»

    Дарницький район

    • станція метро «Харківська»
    • просп. Миколи Бажана/Дніпровська набережна
    • станція метро «Позняки»
    • вул. Олександра Мишуги, прогін
    • вул. Миколи Гришка, прогін
    • станція метро «Осокорки»
    • просп. Миколи Бажана/вул. Ревуцького, прогін

    Печерський район

    • біля станції метро «Арсенальна»
    • станція метро «Кловська»
    • Подільський район
    • станція метро «Контрактова площа» (вул. Спаська, 3)
    • станція метро «Контрактова площа»

    Шевченківський район

    • пл. Перемоги (Універмаг Україна)
    • б-р Тараса Шевченка/Симона Петлюри
    • станція метро «Льва Толстого»
    • вул. Артема/вул. Глибочицька
    • біля станції метро «Лук’янівська»
    • вул. Хрещатик/вул. Прорізна
    • станція метро «Майдан Незалежності»

    Солом’янський район

    • вул. Левка Мацієвича
    • Святошинський район
    • просп. Перемоги/вул. Нивська
    • просп. Перемоги/вул. Федора Кричевського

    Дніпровський район

    • Дарницька площа
    • вул. Володимира Сосюри

    Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену. Так, кіоски були прибрані у підземних переходах станцій метро «Площа Льва Толстого», «Палац Україна», «Арсенальна» і «Либідська».

    А в підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля.

    Теги: Київ стихійна торгівля благоустрій КМДА МАФи
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    Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)