Масштабне очищення Києва від МАФів. Які переходи вже звільнені від торгівлі (фото)

Наразі триває повна інвентаризація підземних переходів у столиці

У Києві триває очищення вулиць від незаконно встановлених тимчасових споруд. Особливий акцент – на підземних переходах. Станції метро «Палац Україна», «Харківська», «Майдан Незалежності», «Льва Толстого», «Лук’янівська», «Контрактова площа», переходи на проспектах Перемоги, Бажана та Дарницькій площі тепер вільні для проходу і комфортні для киян. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

У цьому році комунальне підприємство «Київблагоустрій» звільнило від нелегальної торгівлі 28 підземних переходів, а це майже 3,4 тис. кв. м міського простору.

«Робота зі звільнення вулиць від незаконних споруд, напевно, зараз найактивніша за весь час. І такий темп ми будемо тримати. Все життя мешкаю в Києві, мені особисто болить, що краса міста, його чистота, комфорт спотворюються нелегальною торгівлею. Кілька важливих моментів: після демонтажів буквально упродовж доби на локації наводиться лад. Аби не з’являлась стихійна торгівля, підрозділи патрульної поліції разом із Муніципальною вартою, інспекторами благоустрою та представниками райадміністрацій проводять рейди», – зазначив Кулеба.

Він додав, що нині триває повна інвентаризація підземних переходів у столиці, їх близько 200. Розробляється стратегія їх використання з урахуванням сучасної інфраструктури та інклюзивних технологій. Переходи на магістралях, у місцях із потужним трафіком – відремонтують, частину – замінять на сучасно і безпечно облаштовані наземні.

«А звільнені від незаконних споруд стануть комфортними та безпечними для проходу пасажирів. А також на деяких можна організувати громадські простори. Як, до прикладу, в європейських країнах їх використовують для зберігання велосипедів, компактного електротранспорту, популярність яких у столиці набирає обертів. Ми будемо вдячні за будь-які креативні ідеї від киян, як корисно застосувати звільнені площі», – додав перший заступник голови КМДА.

Загалом від незаконних тимчасових споруд очистили такі підземні переходи:

Голосіївський район

станція метро «Палац «Україна»

станція метро «Либідська»

станція метро «Деміївська»

біля станції метро «Олімпійська»

Дарницький район

станція метро «Харківська»

просп. Миколи Бажана/Дніпровська набережна

станція метро «Позняки»

вул. Олександра Мишуги, прогін

вул. Миколи Гришка, прогін

станція метро «Осокорки»

просп. Миколи Бажана/вул. Ревуцького, прогін

Печерський район

біля станції метро «Арсенальна»

станція метро «Кловська»

Подільський район

станція метро «Контрактова площа» (вул. Спаська, 3)

станція метро «Контрактова площа»

Шевченківський район

пл. Перемоги (Універмаг Україна)

б-р Тараса Шевченка/Симона Петлюри

станція метро «Льва Толстого»

вул. Артема/вул. Глибочицька

біля станції метро «Лук’янівська»

вул. Хрещатик/вул. Прорізна

станція метро «Майдан Незалежності»

Солом’янський район

вул. Левка Мацієвича

Святошинський район

просп. Перемоги/вул. Нивська

просп. Перемоги/вул. Федора Кричевського

Дніпровський район

Дарницька площа

вул. Володимира Сосюри

Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену. Так, кіоски були прибрані у підземних переходах станцій метро «Площа Льва Толстого», «Палац Україна», «Арсенальна» і «Либідська».

А в підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля.