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    У суботу столицю заполонять 10 тисяч велосипедистів

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    Велодень у Києві, 2019 рік - У суботу столицю заполонять 10 тисяч велосипедистів
    Велодень у Києві, 2019 рік
    Фото: kyivcity.gov.ua

    У Києві відбудеться масовий парад велосипедистів

    У суботу, 5 червня, у столиці відбудеться акція «Всеукраїнський велодень в Києві». Акція буде проходити у форматі масового параду велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту центральними вулицями міста. Ініціативу громадської організації «Всеукраїнський Велодень Київ» щодо проведення заходу підтримано розпорядженням КМДА № 1204.

    Як повідомляють організатори, очікувана кількість учасників акції у Києві – 10 тисяч осіб. У 2021 році Велодень відсвяткує 15 років.

    Почнеться акція о 10:00 із традиційного групового фото на Софійській площі. Після цього, об 11:00, велосипедисти рушать за маршрутом, який опубліковано на сайті організаторів заходу.

    З 09:00 на час проведення заходу за маршрутом проведення Всеукраїнського велодня буде обмежено рух транспорту.

    Програму акції продовжить велофестиваль Велодня у парку «Муромець». Там проведуть гру «Велоквест в пошуках таємниць острову», аматорські змагання на гірських велосипедах, конкурси, лотереї, працюватиме дитяча зона (перегони на дитячих велосипедах, навчання правилам дорожнього руху, територія творчості), проведуть тренінги з надання першої домедичної допомоги, працюватиме фудкорт, фотозони і зони відпочинку для велосипедистів. Закінчення заходу у парку «Муромець» заплановане о 20:00.

    За інформацією організаторів заходу, акція «Всеукраїнський велодень» – найбільша подія велосипедистів міста, які раз на рік збираються разом, щоб провести парад центральними вулицями міста. Метою акції є привернення уваги до необхідності створення безпечних умов для пересування велосипедом і легким персональним транспортом, популяризації активного та здорового способу життя. Акція проходить у багатьох містах і всіх обласних центрах України та має національний масштаб.

    Кількість велосипедистів стрімко збільшується, і цьогоріч до акції приєднаються самокатники, моноколесники, ролери, скейтери (ЛПТ – легкий персональний транспорт).

    Більш детальну інформацію про акцію можна дізнатися на офіційному сайті https://www.bikedaykyiv.org.ua.

    Теги: Київ акція велоінфраструктура велосипед велосипедист
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    У суботу столицю заполонять 10 тисяч велосипедистів