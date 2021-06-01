У суботу столицю заполонять 10 тисяч велосипедистів

У Києві відбудеться масовий парад велосипедистів

У суботу, 5 червня, у столиці відбудеться акція «Всеукраїнський велодень в Києві». Акція буде проходити у форматі масового параду велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту центральними вулицями міста. Ініціативу громадської організації «Всеукраїнський Велодень Київ» щодо проведення заходу підтримано розпорядженням КМДА № 1204.

Як повідомляють організатори, очікувана кількість учасників акції у Києві – 10 тисяч осіб. У 2021 році Велодень відсвяткує 15 років.

Почнеться акція о 10:00 із традиційного групового фото на Софійській площі. Після цього, об 11:00, велосипедисти рушать за маршрутом, який опубліковано на сайті організаторів заходу.

З 09:00 на час проведення заходу за маршрутом проведення Всеукраїнського велодня буде обмежено рух транспорту.

Програму акції продовжить велофестиваль Велодня у парку «Муромець». Там проведуть гру «Велоквест в пошуках таємниць острову», аматорські змагання на гірських велосипедах, конкурси, лотереї, працюватиме дитяча зона (перегони на дитячих велосипедах, навчання правилам дорожнього руху, територія творчості), проведуть тренінги з надання першої домедичної допомоги, працюватиме фудкорт, фотозони і зони відпочинку для велосипедистів. Закінчення заходу у парку «Муромець» заплановане о 20:00.

За інформацією організаторів заходу, акція «Всеукраїнський велодень» – найбільша подія велосипедистів міста, які раз на рік збираються разом, щоб провести парад центральними вулицями міста. Метою акції є привернення уваги до необхідності створення безпечних умов для пересування велосипедом і легким персональним транспортом, популяризації активного та здорового способу життя. Акція проходить у багатьох містах і всіх обласних центрах України та має національний масштаб.

Кількість велосипедистів стрімко збільшується, і цьогоріч до акції приєднаються самокатники, моноколесники, ролери, скейтери (ЛПТ – легкий персональний транспорт).

Більш детальну інформацію про акцію можна дізнатися на офіційному сайті https://www.bikedaykyiv.org.ua.