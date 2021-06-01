Нові ціни на газ, «ні» пластиковим пакетам та запуск ковідних сертифікатів. ТОП-10 новин за 1 червня

У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації

Перший день літа був щедрим на новини – приємні та не дуже. Зокрема українців порадувала майже історична подія – Верховна Рада заборонила пластикові пакети.

Серед позитивних новин дня – в Європі почали видавати сертифікати вакцинації. Отож, незабаром і українці зможуть дістати свої туристичні рюкзаки та вирушити до омріяних країн. Проте не всі новини дня такі радісні.

«Главком» зібрав усе найголовніше за 1 червня.

Макрон погодив зустріч із Зеленським і Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився з українським колегою Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним про проведення зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав МЗС.

Зростуть ціни на газ, а пенсії перерахують

Майже всі газопостачальні компанії опублікували свіжі цінники на блакитне паливо: місячну пропозицію — на червень, а також річну базову. Загалом річні пропозиції, як і в травні, коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Із 1 червня 2021 року Пенсійний фонд проведе перерахунок виплат, що були призначені пенсіонерам, які працюють, у період до квітня 2019 року.

Верховна Рада заборонила пластикові пакети

В Україні будуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Верховна Рада остаточно заборонила їх обіг. За документ проголосували 297 парламентарів.

Законопроєкт №2051-1 забороняє використання:

надлегких пластикових пакетів;

легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм;

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.

При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac. Цю вакцину внесли до екстреного списку медичних препаратів.

Як відомо, вакцину CoronaVac застосовують в Україні. Цим препаратом вакцинують спортсменів, освітян, а також людей, які записалися на щеплення через портал або застосунок «Дія».

В Україні можуть обмежити продаж електронних сигарет

В Україні планують заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт №4358 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну». Відповідне рішення підтримали 339 народних депутатів.

Німеччина відмовила Зеленському щодо поставок зброї на Донбас

Німеччина відповіла на заклик президента України Володимира Зеленського щодо поставок зброї. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас переконаний, що ситуацію на Донбасі необхідно вирішувати політичним шляхом. Отож, вона не надаватиме Україні штурмові гвинтівки, радіообладнання і бронетехніку.

Тимошенко передала в ЦВК документи для «земельного» референдуму

У вівторок, 1 червня, «Батьківщина» разом із ініціативною групою «земельного» референдуму подала в ЦВК всі необхідні для старту волевиявлення документи.

Лідерка партії Юлія Тимошенко переконана, що референдум потрібно неодмінно провести, адже за соціологічними опитуваннями, 77% українців хочуть такого волевиявлення, а майже 80% проти продажу землі іноземцям.

ЄС почав видавати сертифікати вакцинації

У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.

Із 1 червня сертифікати вакцинації почали видавати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

В Україні відзначили Міжнародний день дітей

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена звернулися до українців у День захисту дітей. Зокрема Зеленська розповіла про безбар'єрність аеропорту «Бориспіль». Перед Міжнародним днем захисту дітей вони спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством інфраструктури провели аудит головних повітряних воріт країни.

У вівторок, 1 червня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила Міжнародному дню захисту дітей.

Рада ухвалила закон про «суд у смартфоні»

Депутати українського парламенту прийняли у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського під номером 5246 (відомий у суспільстві як «суд у смартфоні»).

Прийнятий нормативний акт передбачає введення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.