Рішенню САП про закриття Роттердам+ передувало три рішення Вищого антикорупційного суду – Вовк

САП вчергове закрило справу «Роттердам+» через відсутність в ній складу злочину

Екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк розповів, що САП вчергове закрило справу «Роттердам+» через відсутність в ній складу злочину

Екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк розповів, що САП вчергове закрило справу «Роттердам+» через відсутність в ній складу злочину

В ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули

Рішенню прокурора САП про чергове закриття справи «Роттердам+» передувало відразу три рішення Вищого антикорупційного суду про законність і обґрунтованість дій цього прокурора. Про це заявив колишній підозрюваний у справі «Роттердам+», екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Вчора справа «Роттердам+» була закрита прокурором САП в третій раз, що є очевидним рішенням через відсутність доказів, відсутність складу злочину та закінчення строків. Як це міг пропустити медіа-дивізіон НАБУ спитаєте Ви?! Хочу Вас заспокоїти, бо все традиційно швидко, пафосно та брехливо», – заявив Вовк.

Він наголосив, що активісти з так званого «Центру протидії корупції» напередодні заявили, що начебто ВАКС «тричі вказував на необхідності заміни прокурора», що за його словами є абсолютною брехнею.

«Вищий антикорупційний суд прийняв рішення абсолютно протилежні від наведених ЦПК, а саме тричі відмовив у відводі прокурора САП. Більше того, прямо вказали на те, що не переконали суддю у можливій упередженості прокурора», – наголосив Вовк, опублікувавши копії трьох рішення суддів Олійник, Михайленко і Мойсака про відмову в відводі прокурора.

Нагадаємо, 9 квітня САП вчергове закрило справу «Роттердам+» через відсутність в ній складу злочину.

Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

В ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Більше 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обґрунтованість.

До такого ж висновку від відсутності шкоди від формули «Роттердам +» прийшла комплексна експертиза СБУ і Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

Однак восени 2020 року позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справа була на час відновлено. Через кілька місяців воно було повторно закрито, оскільки ніяких ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд тричі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі «Роттердам +» складу злочину.

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