«Рівнегаз» цього року замінить лічильники за свій рахунок новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З початку року «Рівнегаз» здійснив повірку майже 5,5 тис. лічильників

У 2020 році «Рівнегаз» замінить близько 3,5 тис лічильників газу. Йдеться про ті прилади обліку, які не пройдуть чергову повірку. Цього року в Рівненській області планують повірити 32 тисячі лічильників.

З початку року працівники метрологічної служби АТ «Рівнегаз» здійснили повірку майже 5,5 тисяч лічильників, що застосовуються для обліку газу у населення. За цей період проведено 126 експертиз лічильників газу та виявлено 20 випадків зумисного пошкодження приладів.

«У поточному році всі лічильники, що потребуватимуть заміни і у яких не буде виявлено втручання з боку споживачів, замінять. На це передбачено 7,05 млн грн. — Зазначив технічний директор АТ «Рівнегаз» Олександр Климчук.- Якщо у побутового споживача лічильник обліку газу технічно несправний, новий лічильник буде встановлено за рахунок оператора ГРМ».

У минулому році виконали повірку майже 34 тисяч лічильників, з яких 7,7 тисяч замінено у зв’язку з визнанням їх непридатними. Послуга періодичної повірки здійснюється за кошти Рівнегазу.

Якщо за результатами повірки в роботі лічильника не виявлено метрологічних відхилень та ніяких порушень, то прилад визнається придатним та повертається споживачу разом із підтверджуючим документом. Якщо ж буде виявлено факт втручання у роботу лічильника, то споживач вимушений не лише оплатити послугу зі зняття та встановлення приладу, а й компенсувати вартість необлікованого об’єму природного газу.

Водночас, слід наголосити, що за такі дії передбачена ще й кримінальна відповідальність, адже втручання кваліфікується як кримінальне правопорушення. Відповідно до ст.185 Кримінального кодексу України можлива максимальна міра покарання за таке правопорушення — позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.