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    Економіка та фінанси

    «Рівнегаз» цього року замінить лічильники за свій рахунок

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    «Рівнегаз» цього року замінить лічильники за свій рахунок

    З початку року «Рівнегаз» здійснив повірку майже 5,5 тис. лічильників

    У 2020 році «Рівнегаз» замінить близько 3,5 тис лічильників газу. Йдеться про ті прилади обліку, які не пройдуть чергову повірку. Цього року в Рівненській області планують повірити 32 тисячі лічильників.

    З початку року працівники метрологічної служби АТ «Рівнегаз» здійснили  повірку майже 5,5 тисяч лічильників, що застосовуються для обліку газу у населення.  За цей період  проведено 126 експертиз лічильників газу та виявлено 20 випадків зумисного пошкодження приладів.

    «У поточному році всі лічильники, що потребуватимуть заміни і у яких не буде виявлено втручання з боку споживачів, замінять. На це передбачено 7,05 млн грн. — Зазначив технічний директор АТ «Рівнегаз» Олександр Климчук.-  Якщо у побутового споживача лічильник обліку газу технічно несправний, новий лічильник буде встановлено за рахунок оператора ГРМ».

    У минулому році виконали повірку майже 34 тисяч лічильників, з яких 7,7 тисяч замінено у зв’язку з визнанням їх непридатними. Послуга періодичної повірки здійснюється за кошти Рівнегазу.

    Якщо за результатами повірки в роботі лічильника не виявлено метрологічних відхилень та ніяких порушень, то прилад визнається придатним та повертається споживачу разом із підтверджуючим документом. Якщо ж буде виявлено факт втручання у роботу лічильника, то споживач вимушений не лише оплатити послугу зі зняття та встановлення приладу, а й компенсувати вартість необлікованого  об’єму природного газу.

    Водночас, слід наголосити, що за такі дії передбачена ще й кримінальна відповідальність, адже втручання кваліфікується як кримінальне правопорушення. Відповідно до ст.185 Кримінального кодексу України можлива максимальна міра покарання за таке правопорушення — позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

    газ Рівне лічильник
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