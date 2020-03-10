Україна завершила зимовий сезон з рекордними запасами газу у сховищах



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Станом на 8 березня у сховищах є 15,8 мільярда кубометрів - Укртрансгаз

З жовтня 2019 року, українці використали 5,97 мільярда кубометрів газу зі сховищ

У підземних сховищах України станом на початок березня обсяги газу становили майже 16 мільярдів кубометрів, що у 1,5 – 2 рази більше, ніж зазвичай станом на цю дату. Про це свідчать дані оператора газових сховищ України компанії «Укртрансгаз».

Зазначається, що станом на 8 березня у сховищах є 15,8 мільярда кубометрів. «У порівнянні, наприклад, з березнем 2015 року обсяги газу у сховищах вдвічі більші. Тоді вони становили 7,9 мільярда кубометрів», - йдеться у повідомленні.

У компанії інформують, що протягом опалювального сезону, тобто від жовтня 2019 року, українці використали 5,97 мільярда кубометрів газу зі сховищ, а це менше, ніж третина всього газу, закачаного туди на зиму.

«Багато газу залишилося у сховищах тому, що через теплу зиму зменшилися витрати газу на опалення. Напередодні 2020 року «Нафтогаз» закачав додаткові обсяги газу, адже тоді існував високий ризик того, що Росія припинить транзит газу в Європу і через це Україні було б складніше імпортувати газ», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у підземних сховищах України станом на 25 січня було 17,24 мільярда кубометрів газу. Тоді запаси скоротились на 20,9%, або на 4,54 мільярда кубометрів від початку сезоную.

Наприкінці жовтня 2019 року Україна припинила закачувати газ до своїх сховищ. Його почали використовувати на час опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що оптова ціна на газ для населення у лютому 2020 року становила 3,95 тисячі грн.

Також у НАК «Нафтогаз» анонсували зниження цін на газ для промисловості.