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    Економіка та фінанси

    За два місяці аварійна служба «Чернівцігазу» опрацювала близько 8 тис. звернень

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    За два місяці аварійна служба «Чернівцігазу» опрацювала близько 8 тис. звернень

    Аварійно-диспетчерська служба працює 24 години на добу, сім днів на тиждень

    В поточному році аварійна служба 104 «Чернівцігазу» відреагувала на 7,9 тис. дзвінків від буковинців. В середньому за одну добу до АДС телефонує 133 споживачі природного газу.

    Основною причиною звернень є витоки газу.  За два місяці 2020 року аварійні бригади виявили 2,7 тис. витоків в будинках споживачів Чернівецької області та 1,9 тис. – у Чернівцях. Розповсюдженими також є виклики при пожежах, підозрах на отруєння чадним газом та виклики пов’язані із знахідками невідомих предметів. Окрім цього, до АДС надходять виклики про псеводозамінування, від початку року, лише у Чернівцях, таких було шість.

    «Несправність внутрішньобудинкових газових мереж та газового обладнання – основана причина, через які відбуваються витоки газу. Споживачі блакитного палива часто нехтують елементарними правилами безпеки, а це може призвести до фатальних наслідків. Адже відповідальність за технічну справність, як мереж, так і обладнання, несуть їх власники і співвласники багатоквартирних будинків», - зазначає начальник АДС АТ «Чернівцігаз» Юрій Андронійчук.

    Бригади «104» постійно  удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: беруть участь у змаганнях газових аварійних служб, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування. Адже саме від рівня професійної майстерності залежить швидкість та якість реагування фахівців аварійно-диспетчерської служби «Чернівцігазу» в екстрених ситуаціях.

    Аварійно-диспетчерська служба  працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. Якщо ви відчули запах газу у квартирі, потрібно негайно викликати аварійну службу за номером «104», а до прибуття бригади діяти за вказівками диспетчера.

    газ Чернівці
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