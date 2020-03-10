За два місяці аварійна служба «Чернівцігазу» опрацювала близько 8 тис. звернень новини компаній



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Аварійно-диспетчерська служба працює 24 години на добу, сім днів на тиждень

В поточному році аварійна служба 104 «Чернівцігазу» відреагувала на 7,9 тис. дзвінків від буковинців. В середньому за одну добу до АДС телефонує 133 споживачі природного газу.

Основною причиною звернень є витоки газу. За два місяці 2020 року аварійні бригади виявили 2,7 тис. витоків в будинках споживачів Чернівецької області та 1,9 тис. – у Чернівцях. Розповсюдженими також є виклики при пожежах, підозрах на отруєння чадним газом та виклики пов’язані із знахідками невідомих предметів. Окрім цього, до АДС надходять виклики про псеводозамінування, від початку року, лише у Чернівцях, таких було шість.

«Несправність внутрішньобудинкових газових мереж та газового обладнання – основана причина, через які відбуваються витоки газу. Споживачі блакитного палива часто нехтують елементарними правилами безпеки, а це може призвести до фатальних наслідків. Адже відповідальність за технічну справність, як мереж, так і обладнання, несуть їх власники і співвласники багатоквартирних будинків», - зазначає начальник АДС АТ «Чернівцігаз» Юрій Андронійчук.

Бригади «104» постійно удосконалюють свої фахові навички в реальних умовах: беруть участь у змаганнях газових аварійних служб, а також у тренувальних навчаннях з іншими службами екстреного реагування. Адже саме від рівня професійної майстерності залежить швидкість та якість реагування фахівців аварійно-диспетчерської служби «Чернівцігазу» в екстрених ситуаціях.

Аварійно-диспетчерська служба працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. Якщо ви відчули запах газу у квартирі, потрібно негайно викликати аварійну службу за номером «104», а до прибуття бригади діяти за вказівками диспетчера.