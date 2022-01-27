«Рівнегаз» газифікував близько 1,5 тис. нових домоволодінь

«Рівнегаз» газифікував близько 1,5 тис. нових домоволодіньновини компаній
З початку року, фахівці АТ «Рівнегаз» приєднали до системи газопостачання майже 450 будинків, в тому числі газифікували 14 промислових об’єктів в Рівненській області
Впродовж 2021 року фахівці «Рівнегазу» газифікували 345 приватних будинків та 28 багатоповерхівок, а це понад 1,5тис. квартир.
Серед промислових підприємств, газифіковано компанії – ТОВ «Кроноспан Рівне», ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд», ТзОВ «Хлібодар», ТОВ «Рівне Логістик Груп» річне споживання яких складає близько 7,6 мільйонів м. куб.
«Газифікація об’єктів – це складний технологічний процес, який мають виконувати лише кваліфіковані фахівці. Адже від якості робіт з будівництва зовнішніх та внутрішніх газових мереж, індивідуального підбору газового обладнання залежить комфортне споживання газу», – розповідає Руслан Сахарчук, директор з капітального будівництва АТ «Рівнегаз».
АТ «Рівнегаз» надає увесь спектр послуг, виконує газифікацію «під ключ». Компанія забезпечує всі процеси: від виготовлення проєктів та технічних умов до пуску газу замовнику з подальшим технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж та сервісного обслуговування газового обладнання. Серед переваг комплексного підключення від АТ «Рівнегаз»: синхронність виконання усіх процесів, якісні матеріали та новітнє газове обладнання та експертний супровід.
Отримати консультації та кваліфіковану допомогу з усіх питань стосовно газифікації можна в Клієнтських просторах 104.ua. В них можна підібрати та придбати сучасне сертифіковане газове обладнання: від котла до газового сигналізатора чи смарт системи дистанційної передачі даних.
Акціонерне товариство «Рівнегаз» єдина на території Рівненської області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Рівнегаз» обслуговує 10,2 тис км. газопроводів. У 2021 році підприємство транспортувало близько 394,9 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 266 тисяч сімей Рівненщини та майже 2,3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Рівнегаз» – один з найбільших роботодавців Рівненської області. Штат компанії становить близько 1300 осіб.
РГК – технологічна компанія, що спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Під брендом РГК працює 20 операторів ГРМ, в яких працює 38 тис фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та 8,4 млн. споживачів газу. Створені виробничі потужності та логістична мережа РГК забезпечують сучасним обладнанням потреби українського та розраховані на глобальні ринки.