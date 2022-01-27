«Рівнегаз» газифікував близько 1,5 тис. нових домоволодінь

З початку року, фахівці АТ «Рівнегаз» приєднали до системи газопостачання майже 450 будинків, в тому числі газифікували 14 промислових об’єктів в Рівненській області

Впродовж 2021 року фахівці «Рівнегазу» газифікували 345 приватних будинків та 28 багатоповерхівок, а це понад 1,5тис. квартир.

Серед промислових підприємств, газифіковано компанії – ТОВ «Кроноспан Рівне», ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд», ТзОВ «Хлібодар», ТОВ «Рівне Логістик Груп» річне споживання яких складає близько 7,6 мільйонів м. куб.

«Газифікація об’єктів – це складний технологічний процес, який мають виконувати лише кваліфіковані фахівці. Адже від якості робіт з будівництва зовнішніх та внутрішніх газових мереж, індивідуального підбору газового обладнання залежить комфортне споживання газу», – розповідає Руслан Сахарчук, директор з капітального будівництва АТ «Рівнегаз».

АТ «Рівнегаз» надає увесь спектр послуг, виконує газифікацію «під ключ». Компанія забезпечує всі процеси: від виготовлення проєктів та технічних умов до пуску газу замовнику з подальшим технічним обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж та сервісного обслуговування газового обладнання. Серед переваг комплексного підключення від АТ «Рівнегаз»: синхронність виконання усіх процесів, якісні матеріали та новітнє газове обладнання та експертний супровід.

Отримати консультації та кваліфіковану допомогу з усіх питань стосовно газифікації можна в Клієнтських просторах 104.ua. В них можна підібрати та придбати сучасне сертифіковане газове обладнання: від котла до газового сигналізатора чи смарт системи дистанційної передачі даних.