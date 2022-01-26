Як підключитись до газових мереж «Криворіжгаз». Розповідають фахівці

АТ «Криворіжгаз» виконує експертне підключення газу

Згідно опитувань споживачів природного газу близько третини респондентів планують в поточному році оновити опалювальне обладнання і здійснити реконструкцію газових мереж. Крім того, АТ «Криворіжгаз» надає послуги з приєднання до газорозподільних мереж нових споживачів. Компанія пропонує клієнтам скористатись унікальною послугою комплексного приєднання «під ключ».

Послуга передбачає синхронне виконання всіх робіт: проектування, зовнішнє і внутрішнє підключення, експертний супровід, індивідуальний підбір і встановлення газового обладнання, гарантійне і технічне обслуговування. Щоб підключитися до газових мереж, необхідно звернутися в центр «Клієнтський простір 104.ua». На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт та у супроводі персонального менеджера заповнює необхідний пакет документів. Далі фахівець стежить за виконанням робіт та про все інформує замовника безпосередньо до здачі технічної документації в архів. Допомагає у підборі енергоефективного обладнання та консультує з питань проектування, підключення обладнання та оформлення сервісного обслуговування.

Згідно опитування споживачів природного газу, в 2022 році близько 27% домогосподарств планують в 2022 році здійснити заміну газового обладнання.

«Сучасне газове обладнання має високий коефіцієнт корисної дії, тож заміна старого обладнання на нове сприяє значній економії газу. Якщо котел відпрацював більше 10 років, то він втрачає свій коефіцієнт корисної дії до 40%, а це відображається в квитанціях. Розуміючи це, у минулому році понад 150 мешканців Криворіжжя замінили застаріле газове обладнання на нове», – зауважив директор з капітального будівництва АТ «Криворіжгаз» Михайло Жих.

Процедура приєднання та реконструкції доступна всім жителям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх центрах «Клієнтський простір 104.ua» є менеджери по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів на отримання даної послуги.

РГК – технологічна компанія, що спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Під брендом РГК працює 20 операторів ГРМ, в яких працює 38 тис. фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та 8,4 млн. споживачів газу. Створені виробничі потужності та логістична мережа РГК забезпечують сучасним обладнанням потреби українського та розраховані на глобальні ринки.