У Афінах стався потужний вибух
Ударна хвиля вибуху пошкодила кілька будівель та автомобілі
Сьогодні у житловому будинку в столиці Греції Афінах стався вибух та пожежа, пошкоджено кілька будівель, одну людину поранено. Про це повідомляє Athens 24.
За інформацією пожежної служби, найімовірнішою причиною вибуху є витік газу. Повідомляється, що частина будинку була не заселена.
Пожежа була швидко згашена. Ударна хвиля вибуху сильно пошкодила всю будівлю, на першому поверсі якої розташований продуктовий магазин, а також приміщення навпроти.
Вікна будинків розбиті на відстані 200 метрів, пошкоджено два автомобілі. Постраждав 78-річний чоловік, його госпіталізували.
Three people were injured and several buildings were extensively damaged by an #explosion in central #Athens that led to a fire early on Wednesday. pic.twitter.com/X3acQsjUjR— ANews (@anews) January 26, 2022
На місце вибуху прибула група зі знешкодження вибухонебезпечних предметів поліції Греції.
A blast in a building in Athens has left at least one person hospitalised with burns.— euronews (@euronews) January 26, 2022
The explosion occurred early on Wednesday morning and sent damaging shockwaves through an area of of the Greek capital. pic.twitter.com/jt4znUF645
До слова, напередодні столицю Греції накрив сніговий шторм: було паралізовано роботу транспорту.