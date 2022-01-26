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    У Афінах стався потужний вибух

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    Вибух стався у центрі Афін&nbsp; - У Афінах стався потужний вибух
    Вибух стався у центрі Афін 
    фото: twitter.com/panpenxan

    Ударна хвиля вибуху пошкодила кілька будівель та автомобілі

    Сьогодні у житловому будинку в столиці Греції Афінах стався вибух та пожежа, пошкоджено кілька будівель, одну людину поранено. Про це повідомляє Athens 24.

    За інформацією пожежної служби, найімовірнішою причиною вибуху є витік газу. Повідомляється, що частина будинку була не заселена.

    Пожежа була швидко згашена. Ударна хвиля вибуху сильно пошкодила всю будівлю, на першому поверсі якої розташований продуктовий магазин, а також приміщення навпроти.

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    У Афінах стався потужний вибух
    У Афінах стався потужний вибух
    У Афінах стався потужний вибух
    У Афінах стався потужний вибух

    Вікна будинків розбиті на відстані 200 метрів, пошкоджено два автомобілі. Постраждав 78-річний чоловік, його госпіталізували.

    На місце вибуху прибула група зі знешкодження вибухонебезпечних предметів поліції Греції.

    До слова, напередодні столицю Греції накрив сніговий шторм: було паралізовано роботу транспорту.

    Теги: пожежа вибух газ Греція
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    У Афінах стався потужний вибух