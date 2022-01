У Афінах стався потужний вибух

Сьогодні у житловому будинку в столиці Греції Афінах стався вибух та пожежа, пошкоджено кілька будівель, одну людину поранено. Про це повідомляє Athens 24.

За інформацією пожежної служби, найімовірнішою причиною вибуху є витік газу. Повідомляється, що частина будинку була не заселена.

Пожежа була швидко згашена. Ударна хвиля вибуху сильно пошкодила всю будівлю, на першому поверсі якої розташований продуктовий магазин, а також приміщення навпроти.

Вікна будинків розбиті на відстані 200 метрів, пошкоджено два автомобілі. Постраждав 78-річний чоловік, його госпіталізували.

Three people were injured and several buildings were extensively damaged by an #explosion in central #Athens that led to a fire early on Wednesday. pic.twitter.com/X3acQsjUjR

На місце вибуху прибула група зі знешкодження вибухонебезпечних предметів поліції Греції.

A blast in a building in Athens has left at least one person hospitalised with burns.



The explosion occurred early on Wednesday morning and sent damaging shockwaves through an area of of the Greek capital. pic.twitter.com/jt4znUF645