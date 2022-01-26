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    Білий дім пообіцяв Європі знайти альтернативу російському газу

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    Речниця Білого дому: ми працюємо над виявленням додаткових обсягів неросійського природного газу з різних регіонів світу - Білий дім пообіцяв Європі знайти альтернативу російському газу
    Речниця Білого дому: ми працюємо над виявленням додаткових обсягів неросійського природного газу з різних регіонів світу
    фото: ft.com

    США готуються забезпечити Європу газом на випадок війни із Росією

    Сполучені Штати Америки ведуть переговори з великими країнами-енерговиробниками та компаніями у всьому світі про перенаправлення постачання газу до Європи у разі потреби, якщо Росія нападе на Україну. Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого Дому Дженіфер Псакі.

    За її словами, США домовляються з великими виробниками природного газу в усьому світі, щоб зрозуміти їхні можливості та готовність тимчасово збільшити видобуток природного газу та виділити ці обсяги для перекидання європейським покупцям.

    «Ми працюємо над виявленням додаткових обсягів неросійського природного газу з різних регіонів світу: від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та США», – заявила Псакі.

    Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що влада США веде переговори з колегами з Катару про постачання природного газу з країни до Європи у зв'язку з можливою ескалацією ситуації навколо України.

    Як відомо, Німеччина наполягає на тому, щоб санкції США проти Росії не включали обмежень щодо енергосектору.

    24 січня ціна на газ в Європі різко підскочила на 20%. Як відомо, запаси газу в Україні стрімко зменшуються.

    На днях Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ. Нагадаємо, парламент Республіки Молдова запровадив надзвичайний стан через погрози «Газпрому» припинити газопостачання.

    Також стало відомо, що Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти.

    Минулого тижня в «Газпромі» заявили, що з підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі було вибрано вже понад половину запасів палива. Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

    Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

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    Теги: Росія енергетика США газ Європа транзит
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    Білий дім пообіцяв Європі знайти альтернативу російському газу