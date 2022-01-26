Білий дім пообіцяв Європі знайти альтернативу російському газу

Речниця Білого дому: ми працюємо над виявленням додаткових обсягів неросійського природного газу з різних регіонів світу

США готуються забезпечити Європу газом на випадок війни із Росією

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з великими країнами-енерговиробниками та компаніями у всьому світі про перенаправлення постачання газу до Європи у разі потреби, якщо Росія нападе на Україну. Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого Дому Дженіфер Псакі.

За її словами, США домовляються з великими виробниками природного газу в усьому світі, щоб зрозуміти їхні можливості та готовність тимчасово збільшити видобуток природного газу та виділити ці обсяги для перекидання європейським покупцям.

«Ми працюємо над виявленням додаткових обсягів неросійського природного газу з різних регіонів світу: від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та США», – заявила Псакі.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що влада США веде переговори з колегами з Катару про постачання природного газу з країни до Європи у зв'язку з можливою ескалацією ситуації навколо України.

Як відомо, Німеччина наполягає на тому, щоб санкції США проти Росії не включали обмежень щодо енергосектору.

24 січня ціна на газ в Європі різко підскочила на 20%. Як відомо, запаси газу в Україні стрімко зменшуються.