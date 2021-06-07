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    У Британії будуть щодня виробляти 1000 кг водню з харчових відходів

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    Харчові відходи &ndash; цінна сировина для виробництва екологічно чистого водню &nbsp; - У Британії будуть щодня виробляти 1000 кг водню з харчових відходів

    Харчові відходи – цінна сировина для виробництва екологічно чистого водню

     

    Фото: h2-view.com

    Виробництво почнеться в першій половині 2022 року

    Компанії BayoTech і IMBS Group розробили перший в Великобританії проект по поновлюваному водню – він передбачає використання харчових відходів для отримання биометана, а потім – екологічно чистого водню. Передбачається, що установка зможе виробляти тонну зеленого водню в день, – повідомляє H2 View.

    Біометан буде проводитися з харчових відходів на багатоцільовому екологічному підприємстві IMBS. Після цього газ буде перетворений в поновлюваний водень за допомогою модульної технології виробництва BayoTech. Компанії розраховують, що інноваційна система буде запущена в першій половині 2022 року.

    «Ми дуже раді працювати з IBMS Group над таким новаторським проектом. Використання харчових відходів для створення палива з нульовим викидом вуглецю – просто відмінно! Це вирішує проблему доступності поновлюваного водню в Великобританії», – сказав віце-президент BayoTech по Європі Стів Джонс.

    «З нетерпінням чекаємо запуску в 2022 році першого проекту, а потім його перетворення в наступні кілька років в національну мережу з виробництва зеленого водню», – сказав у свою чергу генеральний директор IBMS Group Стів Шарратт.

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    Теги: газ технології Великобритания водень
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    У Британії будуть щодня виробляти 1000 кг водню з харчових відходів