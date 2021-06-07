У Британії будуть щодня виробляти 1000 кг водню з харчових відходів

Виробництво почнеться в першій половині 2022 року

Компанії BayoTech і IMBS Group розробили перший в Великобританії проект по поновлюваному водню – він передбачає використання харчових відходів для отримання биометана, а потім – екологічно чистого водню. Передбачається, що установка зможе виробляти тонну зеленого водню в день, – повідомляє H2 View.

Біометан буде проводитися з харчових відходів на багатоцільовому екологічному підприємстві IMBS. Після цього газ буде перетворений в поновлюваний водень за допомогою модульної технології виробництва BayoTech. Компанії розраховують, що інноваційна система буде запущена в першій половині 2022 року.

«Ми дуже раді працювати з IBMS Group над таким новаторським проектом. Використання харчових відходів для створення палива з нульовим викидом вуглецю – просто відмінно! Це вирішує проблему доступності поновлюваного водню в Великобританії», – сказав віце-президент BayoTech по Європі Стів Джонс.

«З нетерпінням чекаємо запуску в 2022 році першого проекту, а потім його перетворення в наступні кілька років в національну мережу з виробництва зеленого водню», – сказав у свою чергу генеральний директор IBMS Group Стів Шарратт.