НКРЕКП має усунути можливості для махінацій з цінами на енергоринку, – Міненерго

«Перша і найближча небезпека – це неякісна підготовка до найближчого опалювального сезону»

Міністерство енергетики розраховує, що регулятор НКРЕКП в найкоротші терміни усуне махінації і зловживання з цінами на ринку електричної енергії.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

«До моменту ухвалення такого законопроєкту (про обов’язковості електроні аукціони – прим.), звісно, потрібно вжити невідкладних заходів врегулювання ситуації. І ми розраховуємо на відповідну ініціативу від регулятора, НКРЕКП», – зазначив заммістра в колонці для видання «НВ.Бізнес».

Зловживання трейдерів, які наразі мають місце через недосконалість правил НКРЕКП, призводять до невиправданих збитків державних генеруючих компаній.

«Протягом травня-червня цього року середньозважена ціна електроенергії (базового продукту) на ринку «на добу наперед» була суттєво нижчою, ніж задекларована собівартість її виробництва. Від цього страждає в першу чергу державний «Енергоатом», який забезпечує доступність електричної енергії для населення», - зазначив замміністра.

Ці махінації, за словами Власенка, ставлять під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону, що в інтересах російський імпортерів.

«Перша і найближча небезпека – це неякісна підготовка до найближчого опалювального сезону. Невчасне виконання планових ремонтів, відставання від графіку підготовки обладнання. Це може призвести до суттєвого дефіциту електроенергії. І одразу, за дивним «випадковим» збігом обстави, з’являться адепти відновлення імпорту з Росії і Білорусі, який буквально днями заборонили», – наголосив замміністра.

В перспективі, створені НКРЕКП можливості для махінацій і зловживань, загрожують інтеграції України до ENTSO-E, зазначив Юрій Власенко.

Нагадаємо, в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний «Енергоатом» недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.