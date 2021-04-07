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    Економіка та фінанси

    «Рівнегаз» здійснив підключення та реконструкцію на 1300 об'єктах

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    АТ &laquo;Рівнегаз&raquo; експлуатує 10,2 тис. км газопроводів&nbsp;і здійснює доставку&nbsp; газу до осель 265 тис. споживачів області та 2,8 тис. комунально-побутових об&rsquo;єктів та промислових підприємств, установ і організацій - «Рівнегаз» здійснив підключення та реконструкцію на 1300 об'єктах
    АТ «Рівнегаз» експлуатує 10,2 тис. км газопроводів і здійснює доставку  газу до осель 265 тис. споживачів області та 2,8 тис. комунально-побутових об’єктів та промислових підприємств, установ і організацій

    Клієнтам, які планують здійснити реконструкцію «Рівнегаз» радить звернутися до 104 ua Клієнтського простору

    Фахівці АТ «Рівнегаз» щорічно проводять реконструкцію систем газопостачання на близько 700 об'єктах. Це роботи з встановлення газових лічильників, заміни та перенесення існуючих газових приладів, встановлення додаткового газоспоживаючого обладнання.

    «Спеціалісти АТ «Рівнегаз» мають багаторічний досвід та володіють новітніми технологіями, що дає змогу виконувати роботи будь-якого рівня складності. Усі співробітники, які проводять реконструкцію системи газопостачання, постійно підтверджують свою кваліфікацію, адже газова галузь помилок не пробачає», – зазначає в.о. директора з капітального будівництва АТ «Рівнегаз» Надія Володько.

    Клієнтам, які планують здійснити реконструкцію, замінити обладнання, АТ «Рівнегаз» радить звернутися до 104 ua Клієнтського простору. Тут кожного клієнта зустрічає Персональний менеджер, який супроводжує клієнта на усіх етапах робіт і допомагає підібрати сучасне газове обладнання, яке дозволить економити на споживанні ресурсу до 30%. Використання енергії природного газу можна повністю автоматизувати залежно від температури повітря, дня тижня і часу доби. Це забезпечить ефективність та високий рівень комфорту.

    АТ «Рівнегаз» експлуатує 10,2 тис. км газопроводів і здійснює доставку газу до осель 265 тис. споживачів області та 2,8 тис. комунально-побутових об’єктів та промислових підприємств, установ і організацій. У 2020 році АТ «Рівнегаз» доставила своїм клієнтам майже 390 млн куб.м газу.
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
    Теги: газ Рівненщина РГК
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