Син президента США назвав Путіна найнебезпечнішою людиною у світі

Син Джо Байдена розповів, як вони протистояли Володимиру Путіну, працюючи в Раді директорів української газодобувної компанії Burisma

У США обговорюють витяги з книги молодшого сина президента Джо Байдена - Хантера. Автобіографічна книга «Прекрасні речі» (Beautiful Things) виходить 6 квітня. Її видавець - Gallery Books, дочірнє видавництво Simon & Schuster.

Як пояснює автор Хантер Байден, син 46-го президента США Джо Байдена, назва книги – це слова, якими вони втішали один одного з братом Бо, коли дізналися, що у того рак мозку: але незважаючи ні на що, говорили один одному брати, в житті багато прекрасного. Книга, в якій син Джо Байдена розповідає не тільки про те, як він боровся зі своїми згубними звичками, а й про те, як вони протистояли Володимиру Путіну, працюючи в Раді директорів української газодобувної компанії Burisma і як проти компанії була запущена війна компроматів.

«Я переконаний, що розвиток в Україні таких газодобувних бізнесів як Burisma Group, став бар'єром для зазіхань Росії на суверенітет України. Росія намагалася атакувати Burisma саме через газ», – пише в книзі Хантер Байден.

В інтерв'ю, яке Хантер Байден дав напередодні виходу книги телеканалу CBS, він зізнався, що не вважає помилкою входження до Ради директорів Burisma. «Я не вважаю помилкою свою роботу в Burisma Group. Помилка лише в недооцінці того, як це може бути використано проти мене», – сказав Хантер Байден.

Байден-молодший уточнив, що ніхто в результаті не довів, що будь-які дії його або Джо Байдена були протизаконними. «Я знав одне – Burisma протистояла прямим інтересам найнебезпечнішої людини в світі», – сказав син президента США.

Джерело: Українські новини