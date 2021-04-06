  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Син президента США назвав Путіна найнебезпечнішою людиною у світі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Напередодні виходу книги Хантер Байден дав інтерв'ю&nbsp;телеканалу CBS - Син президента США назвав Путіна найнебезпечнішою людиною у світі
    Напередодні виходу книги Хантер Байден дав інтерв'ю телеканалу CBS
    Фото: скріншот з відео

    Син Джо Байдена розповів, як вони протистояли Володимиру Путіну, працюючи в Раді директорів української газодобувної компанії Burisma

    У США обговорюють витяги з книги молодшого сина президента Джо Байдена - Хантера. Автобіографічна книга «Прекрасні речі» (Beautiful Things) виходить 6 квітня. Її видавець - Gallery Books, дочірнє видавництво Simon & Schuster.

    Як пояснює автор Хантер Байден, син 46-го президента США Джо Байдена, назва книги – це слова, якими вони втішали один одного з братом Бо, коли дізналися, що у того рак мозку: але незважаючи ні на що, говорили один одному брати, в житті багато прекрасного. Книга, в якій син Джо Байдена розповідає не тільки про те, як він боровся зі своїми згубними звичками, а й про те, як вони протистояли Володимиру Путіну, працюючи в Раді директорів української газодобувної компанії Burisma і як проти компанії була запущена війна компроматів.

    «Я переконаний, що розвиток в Україні таких газодобувних бізнесів як Burisma Group, став бар'єром для зазіхань Росії на суверенітет України. Росія намагалася атакувати Burisma саме через газ», – пише в книзі Хантер Байден.

    В інтерв'ю, яке Хантер Байден дав напередодні виходу книги телеканалу CBS, він зізнався, що не вважає помилкою входження до Ради директорів Burisma. «Я не вважаю помилкою свою роботу в Burisma Group. Помилка лише в недооцінці того, як це може бути використано проти мене», – сказав Хантер Байден.

    Байден-молодший уточнив, що ніхто в результаті не довів, що будь-які дії його або Джо Байдена були протизаконними. «Я знав одне – Burisma протистояла прямим інтересам найнебезпечнішої людини в світі», – сказав син президента США.

    Джерело: Українські новини

    Теги: Росія газ Джозеф Байден Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies