Ціни на газ в Європі зросли до максимуму за два місяці

Контракт із поставкою в середу на голландському хабі TTF подорожчав до $249/тис. кубометр

Спотові ціни на газ у Європі виросли до максимуму за майже два місяці слідом за зниженням температури повітря. Як пише Інтерфакс, з понеділка по четвер у Європі прогнозується помітне похолодання з нічними температурами до нуля градусів.

Контракт із поставкою в середу на голландському хабі TTF подорожчав до $249/тис. кубометр, що є максимальним значенням із 9 лютого. Середнє котирування «на день уперед» у березні було $218, у лютому – $219, у січні – $257 за тисячу кубометрів. Із початку року середня ціна контракту «на день уперед» на TTF склала $220 за тисячу кубометрів.

У кінці березня Європа відкрила кампанію із закачування газу в підземні сховища. Газовикам доведеться компенсувати рекордний відбір за минулу морозну зиму – з ПСГ було піднято майже 69 млрд кубометрів, що на 24 млрд кубометрів більше, ніж роком раніше. Тепер ПСГ забирають газ із ринку, а не додають його в холодні дні.

Крім того, поставки скрапленого природного газу на ринок Європи продовжують зростання від місяця до місяця. Поточні поставки за квітень 2021 року відстають від середнього рівня за квітень 2020 року лише на 6%. Цей розрив скорочується щодня.

Нагадаємо, ДТЕК «Нафтогаз» видобув 475,68 млн куб. м природного газу за І квартал 2021 року та збільшив видобуток на 12,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.