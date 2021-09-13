Рівненщина: 25% газових лічильників після державної повірки визнаються непридатними

Відповідно до плану розвитку АТ «Рівнегаз» на 2021 рік передбачено понад 8,3 млн грн з ПДВ інвестицій для заміни 3,7 тис. непридатних лічильників газу

Повірка, ремонт та заміна газових лічильників здійснюються за рахунок плати за розподіл природного газу

Станом на 1 вересня 2021 року «Рівнегаз» передав на державну повірку майже 22,771 тис. газових лічильників. 25% з них визнано непридатними для подальшої експлуатації. Вибракувані прилади будуть замінені компанією за рахунок тарифу на розподіл газу.

Щороку у Рівненській області близько 30,5 тис. вузлів обліку газу проходять планову повірку. Під час чергового процесу повірки з’ясувалося, що придатними для використання визнані 5 638 тис. приладів. З них 4,579 тис. вузлів обліку не підлягають подальшій експлуатації та ремонту. Їх заміну виконають фахівці АТ «Рівнегаз» за рахунок тарифу на послугу з розподілу газу.

Кількість побутових газових лічильників, які Оператор ГРМ може замінити за кошти з тарифу, щороку визначає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

«Відповідно до плану розвитку АТ «Рівнегаз» на 2021 рік передбачено понад 8,3 млн грн з ПДВ інвестицій для заміни 3,7 тис. непридатних лічильників газу та майже 7,5 млн грн з ПДВ для формування обмінного фонду побутових вузлів обліку» – зазначив технічний директор АТ «Рівнегаз» Олександр Климчук.

АТ «Рівнегаз» наголошує, що повірка, ремонт та заміна газових лічильників здійснюються за рахунок плати за розподіл природного газу. Відтак, вчасне надання цих послуг залежить від вчасних розрахунків споживачів.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтських обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн споживачів газу.