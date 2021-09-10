Через ремонтні роботи на метро «Славутич» можливі обмеження на вхід. Як працюватиме станція

Нове обладнання почнуть встановлювати з 14 вересня

У Києві на станції метро «Славутич» замінять турнікети, повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Нове обладнання почнуть встановлювати з 14 вересня. Роботи триватимуть до 24 вересня та виконуватимуться виключно у нічні зміни.

Для пасажирів станція «Славутич» працюватиме у звичайному режимі. Водночас можливі обмеження на вхід у пікові години.

Зазначимо, що нові турнікети приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, транспортну картку, картку киянина та безконтактну банківську картку.

До слова, нові турнікети вже встановлені та працюють на станціях «Сирець», «Площа Льва Толстого», «Героїв Дніпра», «Харківська», «Контрактова площа», «Почайна», «Оболонь», «Видубичі», «Позняки», «Кловська».

Також повідомлялося, що 3 вересня один із входів на станцію метро «Позняки» закрили через ремонт переходу. Робочі демонтували старі сходинки для проведення ремонту та завезли велику кількість піску. Сам перехід перекрили огороджувальною стрічкою та повісили оголошення про те, що він буде закритий до 18 вересня.

Нагадаємо, у Києві знову перенесли запуск метро на Виноградар.