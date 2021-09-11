Як зміняться тарифи на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону: пояснення Шмигаля

Українців дуже хвилює, що ж буде з цінами на комуналку цієї зими

Влада пообіцяла підтримувати місцеве самоврядування

Уряд не планує підвищення тарифів на тепло й гарячу воду під час опалювального сезону 2021-2022 року. При цьому, влада пообіцяла підтримувати місцеве самоврядування. Таку заяву зробив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це пише 24 канал.

Шмигаль зазначив, що ціна на газ для тепла становить 7,42 гривні з ПДВ (6,18 гривні без ПДВ).

Ціна, зафіксована у тарифах для різних теплокомуненерго, коливається у межах 5,5-6 гривень за кубометр.

«Тобто в деяких теплокомуненерго буде різниця до 50 копійок менша, а в деяких буде навіть краща ціна, ніж та яка закладена в тарифах», – пояснив урядовець.

«Влада веде активну роботу з мерами міст, адже саме на місцеве самоврядування покладена відповідальність за формування тарифів на тепло й гарячу воду», – підкреслив він.

Крім цього, він запевнив, що уряд готовий підставити плече органам місцевого самоврядування, аби їм було легше проходити опалювальний сезон. Мовиться про те, аби не покладати зайвий тягар людям на плечі.

Водночас стало відомо, що в Україні тарифи на опалення і гарячу воду вже в жовтні можуть вирости на 15-80%. Ціни залежать від підприємства і можуть бути різними навіть у межах одного міста. Незважаючи на спроби стримати подорожчання, уникнути зростання тарифів не вдасться.

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