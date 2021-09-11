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    Економіка та фінанси

    В уряді розповіли, що буде з тарифами на опалення цього сезону

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    Тарифи на тепло залежать насамперед від місцевої влади - В уряді розповіли, що буде з тарифами на опалення цього сезону

    Тарифи на тепло залежать насамперед від місцевої влади

    Фото з відкритих джерел

    Готовність до опалювального сезону в Україні нині становить 83%

    В Україні під час опалювального сезону 2021 – 2022 року тарифи підвищувати не планують, однак ціни на тепло формуються місцевою владою.

    Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Тарифи на тепло формуються місцевою владою. І обов’язок місцевої влади – встановити такі тарифи, які не будуть тягарем для українців», – сказав Шмигаль.

    За його словами, уряд готовий посприяти, щоб тарифи для людей не росли. Для населення ціна на газ для тепла становить 7,42 гривні з ПДВ (6,18 гривні без ПДВ), а для теплокомуненерго ціна тримається в межах 5,5 – 6 гривень за кубометр.

    Коли в Україні почнуть включати опалення

    У регіонах почнеться опалювальний сезон відразу ж, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищуватиме 8 градусів. А ось навесні відключають опалення в тому випадку, якщо встановлюється середньодобова температура повітря вище +8 градусів.

    Які тарифи на газ чекають українців у вересні

    Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

    • «КиївГазЕнерджі» – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;
    • «Уманьгаз Збут» – по 16 гривень 78 копійок;
    • «Черкасигаз Збут» – по 16 гривень 76 копійок.

    Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні Yasno продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

    В Україні більш ніж за пів року зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

    Нагадаємо, уряд не планує підвищення тарифів на тепло й гарячу воду під час опалювального сезону 2021-2022 року. При цьому, влада пообіцяла підтримувати місцеве самоврядування.

    Тим часом вже відомо, що тарифи на тепло і гарячу воду зростуть. Найбільш відчутне подорожчання може бути в невеликих містах.

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    Теги: газ тарифи опалювальний сезон ціни опалення ПДВ самоврядування уряд влада населення Денис Шмигаль
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    В уряді розповіли, що буде з тарифами на опалення цього сезону