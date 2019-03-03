  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Роботи у Франції вирощуватимуть жуків для виробництва добрив

    • Розсилка
    Роботи годуватимуть жуків, будуть стежити за їхнім здоров&rsquo;ям та збирати комах у вигляді 4-сантиметрових личинок - Роботи у Франції вирощуватимуть жуків для виробництва добрив
    Роботи годуватимуть жуків, будуть стежити за їхнім здоров’ям та збирати комах у вигляді 4-сантиметрових личинок

    Роботи годуватимуть жуків, будуть стежити за їхнім здоров’ям

    Французький стартап Ynsect вирощуватиме комах для виробництва рослинних добрив і кормів для тварин, а також креветок, лосося і форелі. Найбільша у світі ферма буде повністю автоматизована. Про це повідомляє Reuters.com.

    Роботи годуватимуть жуків, будуть стежити за їхнім здоров’ям та збирати комах у вигляді 4-сантиметрових личинок, які потім переробляють у коричневий порошок.

    «Ми протестували з десяток видів, таких як метелики і цвіркуни, перш ніж зосередитися на личинках жука, які є найкращими з точки зору виробничого процесу і користі для здоров'я», — зазначив засновник компанії Антуан Хьюберт.

    Ynsect вже зібрав $125 млн венчурних інвестицій. Ферма щороку буде виробляти близько 20 тис. т білка з комах.

    Раніше стало відомо, що нинішні тенденції можуть призвести до повного зникнення комах на нашій планеті.

    Джерело: Куркуль

    Читайте також
    економіка аграрії тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ