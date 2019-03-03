Роботи у Франції вирощуватимуть жуків для виробництва добрив



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Роботи годуватимуть жуків, будуть стежити за їхнім здоров’ям та збирати комах у вигляді 4-сантиметрових личинок

Роботи годуватимуть жуків, будуть стежити за їхнім здоров’ям

Французький стартап Ynsect вирощуватиме комах для виробництва рослинних добрив і кормів для тварин, а також креветок, лосося і форелі. Найбільша у світі ферма буде повністю автоматизована. Про це повідомляє Reuters.com.

Роботи годуватимуть жуків, будуть стежити за їхнім здоров’ям та збирати комах у вигляді 4-сантиметрових личинок, які потім переробляють у коричневий порошок.

«Ми протестували з десяток видів, таких як метелики і цвіркуни, перш ніж зосередитися на личинках жука, які є найкращими з точки зору виробничого процесу і користі для здоров'я», — зазначив засновник компанії Антуан Хьюберт.

Ynsect вже зібрав $125 млн венчурних інвестицій. Ферма щороку буде виробляти близько 20 тис. т білка з комах.

Раніше стало відомо, що нинішні тенденції можуть призвести до повного зникнення комах на нашій планеті.

Джерело: Куркуль