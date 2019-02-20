Родинам героїв Революції гідності виділять 25 млн гривень на житло



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Минулого року всі виплати героям Революції Гідності та їх сім'ям були виплачені вчасно, - прем'єр

Гройсман заявив, що вони самі зможуть обрати житло

Український уряд в 2019 році виділить 25 млн гривень на житло для сімей героїв Революції гідності. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Гройсман зазначив, що минулого року всі виплати героям Революції гідності та їх сім'ям були виплачені вчасно.

«У цьому році ми виділяємо 25 млн гривень на квартири для сімей загиблих героїв. Сім'ї зможуть самостійно вибрати собі житло. Ми в постійному діалозі з людьми, а не від дати до дати», - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до 2019 розширять програму будівництва житла для військовослужбовців.

«Цього року ми розширюємо цю програму, і будемо будувати гуртожитки не тільки для військовослужбовців контрактної служби, холостих, але і для одружених, окремо для сержантського складу, а також штатне посадове житло», - зазначив міністр оборони Степан Полторак.

На початку року Кабмін погодив будівництво житла для військових в п'яти містах. Під будівництво житла для прикордонників виділили ділянки в Києві, Львові, Луцьку, Білгород-Дністровському та Мостисьці.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні - День Героїв Небесної сотні.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній провів панахиду за Героями Небесної сотні.