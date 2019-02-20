Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

104 Героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Героїв України

20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану

Щорічно 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Саме в ці дні, чотири роки тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною сотнею», а під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня «Плине кача...», яка стала українським народним реквіємом.

Сумний список Небесної сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні.

104 Героям Небесної сотні президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

Як повідомлялося, 16 лютого на Алеї Героїв Небесної сотні відбулася толока, якою розпочалася програма заходів до Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Генеральна прокуратура завершила досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані.

Водночас адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська заперечила завершення розслідування.

Також начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заперечив заяву генпрокурора про завершення досудового слідства щодо винних у розстрілах на Майдані.