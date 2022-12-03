Росія вкрала української пшениці на $1 млрд: дослідження NASA

З окупованих територій України було зібрано майже 6 млн тонн пшениці

Росія викрала на окупованих територіях України пшениці на щонайменше $1 млрд. Про це свідчать дослідження NASA Harvest із використанням супутникових зображень, пише Bloomberg.

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Аналіз дає уявлення про те, що відбувається на окупованих територіях, де інформація жорстко контролюється. Він використовує модель машинного навчання, що виявляє зміни текстури та кольору на основі часових рядів супутникових зображень, щоб нанести на карту місця зібраного чи незібраного врожаю.

З окупованих територій України було зібрано майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях, а незібрані площі переважно розташовувались вздовж лінії фронту.

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Оцінки NASA Harvest стосуються пшениці й поки що виключають інші культури чи продукти харчування, які зберігалися на складах.

Дослідження піднімає питання про те, що відбувається з цими культурами. Російські кораблі експортували зерно, ймовірно вивезене з окупованих територій, до країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів. Росія заперечує крадіжку зерна, але офіційні особи публічно заявляють про відновлення поставок зерна з окупованих портів.