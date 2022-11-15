Брали хабарі з експортерів «зернового коридору»: ДБР викрило посадовців з Одещини

Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників

Посадовцям загрожує до 10 років з конфіскацією майна

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили масштабну схему поборів посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому «зерновому коридору». Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди. У межах досудового розслідування проводиться низка обшуків за місцем роботи й проживання фігурантів кримінального провадження.

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«Наразі вже вилучені гроші від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування», – зазначають в ДБР.

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Планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Одещині контррозвідка Служби безпеки викрила учасника терористичної організації «ЛНР». Він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави.

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