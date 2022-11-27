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США виділили Україні $20 млн на підтримку зернової ініціативи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США виділили Україні $20 млн на підтримку зернової ініціативи
фото з відкритих джерел

Посол Бріджет Брінк: «$20 млн підтримки США від USAID вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує» 

Сполучені штати Америки виділили Україні $20 млн на підтримку ініціативу Grain from Ukraine, яка спрямована на подолання зернової кризи у країнах Африки та Азії. Про це повідомила посол США в Україні Бріджет Брінк.

«Поки Росія використовує продовольство як зброю, президент Володимир Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії. $20 млн підтримки США від USAID (Агентство США з міжнародного розвитку - ред.) через WFP (Всесвітня продовольча програма - ред.) вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує», – написала пані посол.

Брінк відвідала Одесу разом з координатором з питань санкцій Державного департаменту Джимом О’Браєном і міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим. Вона зазначила, що українські фермери, експортери та порти швидко працюють над транспортуванням мільйонів тонн українського зерна через «зерновий коридор».

Як повідомлялося, Україна надішле гуманітарну допомогу країнам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи загальним обсягом до 125 тис. метричних тонн.

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що «зернова угода» продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено сьогодні у Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

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Теги: зерно посол президент росія Туреччина Україна

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