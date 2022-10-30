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Як Росія краде українське зерно: розслідування Financial Times

Надія Клочко
glavcom.ua
Як Росія краде українське зерно: розслідування Financial Times
Створена РФ структура Державний зерновий оператор перепродує крадене в Україні зерно
фото з відкритих джерел

Журналісти розповіли про російську схему вивозу українського зерна із окупованої території Запорізької області

Британське ділове видання Financial Times опублікувала розслідування, в якому на прикладі одного судна показала, як Росія торгує українським зерном, викраденим на окупованій території Запорізької області, та вивозить його за кордон.

У матеріалі зазначається, що у червні окупанти створили у Бердянську структуру Державний зерновий оператор, яку очолив бізнесмен з Санкт-Петербурга Микита Бусел. Компанія, не зареєстрована ні в Україні, ні в Росії, мала формувати «державний фонд зерна», але насправді вона займається тим, що перепродує зерно, вкрадене зі складів чи полів місцевих фермерів.

Журналістам вдалося документально простежити один із вантажів, які продала ця структура. Для експорту партії було знайдене судно Pawell, яке належить, ймовірно, фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo.

31 липня Pawell став на якір у Керченській протоці. Через десять днів, коли у Бердянську підготували вантаж, судно раптово відімкнуло транспондер і, зникнувши з радарів, вирушило в сторону порту.

На нього завантажили 2675 тонн пшениці, після чого, повернувшись до Керченської протоки, судно знову увімкнуло транспондер. Там на нього вже чекав другий пакет документів, який свідчив про те, що пшеницю нібито завантажили не в Бердянську, а в російському порту Кавказ, розташованому в Керченській протоці.

«Це зерно не має відношення ні до Запорізької області, ні до України. Воно має відношення до порту Кавказ. На нього є всі відповідні документи – від торгово-промислової палати РФ до контрактів із фермерами, які його вирощували, у яких я його купив, разом з усіма рахунками та квитанціями тощо», – заявив у коментарі виданню російський бізнесмен Ігор Пожидаєв. Його компанія «Геос» є продавцем зерна.

Газета пише, що усі «паралельні» документи вносяться до російських баз, тому у митників іноземних держав немає особливих підстав сумніватися у легальності вантажу.

Отримавши документи, судно вирушило в сторону Туреччини.

Після першої невдалої спроби розвантажитися в порту Самсун Pawell знову відімкнув транспондер, і коли судно побачили наступного разу – воно вже було порожнім.

Кінцевим пунктом 26 вересня призначення був невеликий східнотурецький порт Хопа неподалік від кордону з Грузією.

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Мінінфраструктури заявило, що Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт зерна з морських портів України через блокування Росією «зернового коридору» неможливий.

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Теги: Бердянськ зерно росія

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