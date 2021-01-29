«Роттердам+»: захист ініціює кримінальну справу проти в.о керівника САП Грищука

Адвокат Дригваль хоче, щоб Грищук поніс відповідальність за ймовірне зловживання службовим становищем

Сторона захисту у справі «Роттердам+» ініціювала відкриття кримінального провадження проти першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука за грубе порушення норм кримінально-процесуального законодавства.

Про це повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль у своїй колонці для видання «Обозреватель».

«Захист наполягає на притягненні Максима Грищука до кримінальної відповідальності за грубе і цілеспрямоване порушення закону України. В правоохоронні органи передана вся необхідні інформація для якомога скорішого відсторонення Грищука від виконання посадових обов’язків, його затримання, арешту майна і відкритого судового процесу проти нього», – зазначила

Паралельно, за словами Дригваль, готується звернення до Європейського суду з прав людини через незаконне переслідування колишніх підозрюваних у справі «Роттердам+».

«25 січня Грищук, усвідомлюючи злочинність своїх дій, виходячи за межі повноважень, з грубим порушенням закону скасував постанову законного прокурора САП, який здійснює процесуальне керівництво у справі «Роттердам+». При цьому Грищуку було достеменно відомо, що у нього немає повноважень скасовувати рішення законного прокурора», – пояснила адвокат.

Дригваль наголосила, що стороною захисту буде зроблено все, аби прокурор Грищук поніс всю повноту відповідальності за зловживання своїм службовим становищем.

«Своїми діями Грищук завдав шкоди групі підприємств, грубо порушив законні права та інтереси осіб, які уже понад 1,5 років знаходилися в статусі підозрюваних. Ми звертаємося до міжнародних інстанцій для захисту інтересів клієнтів і відшкодування завданих збитків», – підсумувала адвокат.

Як повідомлялося, 21 січня 2021 р САП повторно закрила справу «Роттердам+» через відсутність в ньому складу злочину. 25 січня аргументи прокурора, який прийняв рішення про закриття справи підтримав Вищий антикорупційний суд України.

В той же день в.о. голови САП Максим Грищук всупереч рішенню суду скасував постанову прокурора про закриття справи.

Раніше коректність і обґрунтованість формули ціноутворення на вугілля «Роттердам+» була підтверджена Антимонопольним комітетом, ВАКС, Офісом генерального прокурора, а також міжнародними й українськими експертними інститутами.