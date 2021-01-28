Вугільна електростанція в Німеччині перетвориться в водневий центр

Виробництво зеленого водню в Гамбурзі почнеться в 2025 році

Нафтогазовий концерн Shell, японська машинобудівна корпорація Mitsubishi Heavy Industries і шведська енергетична компанія Vattenfall представили грандіозний план по перетворенню вугільної електростанції, що належить Vattenfall, в центр зеленого водню, - повідомляють Elektrovesti.

Компанії планують встановити електролізер потужністю 100 МВт, який буде працювати на місцевій вітрової енергії, на закритій вугільної електростанції Moorburg в Гамбурзі. Надалі потужність буде збільшена, і об'єкт перетвориться в водневий хаб. У проекті також бере участь місцева комунальна компанія Wärme Hamburg («Тепло Гамбурга»).

Vattenfall закрила електростанцію потужністю 1,6 ГВт в грудні 2020 року після перемоги в німецькому аукціоні, за підсумками якого енергетичні компанії отримували право на грошове відшкодування, виводячи з експлуатації свої вугільні потужності. Ці конкурсні відбори є частиною програми щодо поетапної відмови від вугілля в країні до 2038 року.

Колишня вугільна електростанція, яка пропрацювала трохи більше п'яти років, володіє всією необхідною електричної і транспортною інфраструктурою. Доступні підключення як до міської, так і національної електричної мережі. Є газова мережа і портові термінали для потенційного транспортування зеленого водню по морю.

Виробництво екологічно чистого палива на території хаба може початися в 2025 році, що перетворить колишній вугільний майданчик в один з найбільших електролізних заводів в Європі.