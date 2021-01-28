Кабмін оскаржить рішення суду про скасування нового українського правопису

Кабінет міністрів України під час ухвалення вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції, - суд

Уряд має 30 днів для подання апеляції

Кабінет міністрів оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування постанови, якою схвалено нову редакцію «Українського правопису». Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 28 січня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису. У зв’язку з цим хочу повідомити, що ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів», ‒ зазначила Коломієць.

Як повідомив адвокат Дмитро Ільченко, Окружний адміністративний суд Києва 28 січня задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Згодом у суді заявили, що під час розгляду справи було встановлено, що «Кабінет міністрів України під час ухвалення вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».

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