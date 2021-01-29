Експосадовець Київської облради украв 0,5 млн грн допомоги інвалідам і ветеранам (фото)
Ексчиновнику загрожує до восьми років позбавлення волі
Правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю апарату Київської обласної ради, який, зловживаючи службовим становищем, заволодів коштами державного бюджету України у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів апарату Київської обласної ради, шляхом підробки офіційних документів привласнював адресну грошову допомогу, виділену окремим мешканцям Київської області: інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій, розвитку волонтерського руху, яка виплачується згідно з програмою «Турбота».
У такий спосіб експосадовець заволодів коштами на загальну суму 565 тисяч гривень.
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем мешкання та минулим місцем роботи підозрюваного.
Ексчиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно із слідчим відділом Печерського управління поліції в Києві та ГУ СБ України у Києві та Київській області.