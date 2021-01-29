Експосадовець Київської облради украв 0,5 млн грн допомоги інвалідам і ветеранам (фото)

Колишньому начальнику одного з відділів апарату Київської обласної ради повідомлено про підозру

Ексчиновнику загрожує до восьми років позбавлення волі

Правоохоронці повідомили про підозру експосадовцю апарату Київської обласної ради, який, зловживаючи службовим становищем, заволодів коштами державного бюджету України у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів апарату Київської обласної ради, шляхом підробки офіційних документів привласнював адресну грошову допомогу, виділену окремим мешканцям Київської області: інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій, розвитку волонтерського руху, яка виплачується згідно з програмою «Турбота».

У такий спосіб експосадовець заволодів коштами на загальну суму 565 тисяч гривень.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем мешкання та минулим місцем роботи підозрюваного.

Ексчиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно із слідчим відділом Печерського управління поліції в Києві та ГУ СБ України у Києві та Київській області.