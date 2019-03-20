Розенеко: 2,5 млн пенсіонерів підвищили пенсію на понад 1000 грн



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Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій

Віце-прем’єр наголосив, що мова йде про щомісячне підвищення до пенсії

Середня сума підвищення пенсій з 1 березня 2019 року для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, складає 514 гривень. 2,5 млн пенсіонерів підвищили пенсію з 1 березня на 1000 гривень.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє прес-служба Кабміну.

Розенко зазначив, що підвищення пенсій на суму від 100 грн до 400 грн відбулося для 2,5 млн людей; від 400 грн до 700 грн – понад 1,5 млн; від 700 грн до 1000 грн отримали практично 500 тис. осіб.

«І, що особливо приємно, 2,5 млн українців отримали підвищення на понад 1000 грн. Наголошую, що це щомісячне підвищення до пенсії», - додав віце-прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що близько 2 млн 100 тис. пенсіонерів, які мають великий трудовий стаж, але пенсію нижчу за 1700 гривень, отримають додаткові одноразові пенсійні виплати розміром 2410 грн.

«Ця сума буде виплаченадвома траншами – 1205 грн з 1 березня і 1205 грн з 1 квітня», – наголосив Розенко.

Раніше у Пенсійному фонді інформували, що середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для понад 8,1 млн. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути меншим 100 грн.

Крім того, з 1 березня 2019 року буде здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР. Кошти виплатять через додаткові надходження до Пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах