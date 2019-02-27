Стало відомо, на скільки зросте пенсія у березні-квітні



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Підвищення пенсії відбудеться у понад восьми мільйонів пенсіонерів

Після індексації пенсії підвищаться щонайменше на 100 гривень, - Рева

Мінімальне підвищення пенсії після індексації складе 100 гривень. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду.

«Мінімальне підвищення індексації пенсій складе 100 гривень, тобто таких випадків, щоб там 5 чи 6 гривень підвищення, більше не буде», - зазначив міністр.

За словами Реви, підвищення отримає 8,1 млн пенсіонерів. «1,8 млн з цих осіб мають повний необхідний робочий стаж, тож для них буде здійснена спеціальна доплата в розміні 2410 гривень, що буде виплачена протягом березня-квітня», - наголосив міністр.

При цьому він додав, що мова йде про тих людей, у яких базова пенсія нижча за прожитковий мінімум.

Як повідомлялося раніше, у березні 2019 року буде здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР. Кошти виплатять через додаткові надходження до Пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах

Як повідомив президент України Петро Порошенко, сьогодні знайшли можливість повернути пенсіонерам, і в першу чергу тим, у кого найменший рівень пенсії — мінімальна та нижче мінімальної — індексацію 2015-2016 років.

За словами Порошенка, виплати отримають лише ті пенсіонери, які після індексації, що відбудеться 1 березня, отримають найменші пенсії.

«Будуть і ті, хто отримає 800, 900 та 1000 гривень (внаслідок індексації — ред.) — їм компенсувати не потрібно, а тим хто отримає 100 та 200 гривень — вони отримають компенсацію протягом березня-квітня», — додав Порошенко.

Зазначимо, що станом на 19 лютого українці розмитнили 124 тисячі «євроблях», сплативши до бюджету 7,67 мільярда гривень.

Нагадаємо, з 1 березня 10 млн 200 тис. пенсіонерів отримають підвищені пенсії.