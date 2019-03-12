Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії після підвищення



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Середня пенсія становить 3033 грн

Середній розмір пенсії в Україні після підвищення станом на 1 березня 2019 року збільшився до 3033 грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України у Facebook.

Як зазначили в ПФУ, на початку 2019 року середній розмір пенсії становив 2542 грн.

За даними фонду, 22% пенсіонерів отримали підвищення на 100 грн, 28% - від 100 грн до 400 грн, 27% - понад 1000 грн.

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичній перерахунок пенсій відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для понад 8,1 млн. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути меншим 100 грн.

Крім того, з 1 березня 2019 року буде здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР. Кошти виплатять через додаткові надходження до Пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах