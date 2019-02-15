В Україні зміняться правила розмитнення «євроблях»



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Замість екологічного сертифіката при розмитненні будуть приймати техпаспорт

В Україні змінили правила для розмитнення «євроблях». Замість екологічного сертифіката при розмитненні будуть приймати техпаспорт. Крім того, вже з 22 лютого ставки для тих, хто вже давно їздить на «єврономерах», зростуть удвічі. Про це повідомляє Obozrevatel.

«Так, на даний момент українці вже сплатили за розмитнення близько 5 мільярдів гривень. Всі ці гроші направили до Пенсійного фонду України. Вони, зокрема, підуть на березневе осучаснення пенсій», - йдеться у повідомленні.

Розмитнити автомобіль можна буде і після 22 лютого. Але заплатити доведеться більше.

Так, якщо ви щойно завезли авто на єврономерах, то пільговим акцизом (зі знижкою в 50%) можете скористатися, якщо оформите транспортний засіб не пізніше, ніж за 90 днів.

А якщо автомобіль з вами вже багато років, то скористатися такою пільгою можна до 22 лютого. Правда, парламентарії розглядають можливість цей період продовжити, але поки це лише пропозиція.

Юрист Олександр Плахотник впевнений: всі, хто хотіли оформити авто, вже це зробили. Багато часу на це не потрібно. Більше того, якщо раніше не було можливості легалізувати авто через відсутність екологічного сертифіката, то зараз правила спростили – потрібно мати технічний паспорт.

Раніше Фіскальна служба попередила власників авто на єврономерах, що з кінця травня поточного року штрафні санкції, які будуть до них застосовуватися, зростуть до 170 тисяч гривень, а в окремих випадках передбачається можливість конфіскації таких авто.

За даними Мінфіну, «євроблях» в Україні понад 630 тисяч. «З огляду на те, що закінчується термін пільгового періоду застосування ставки акцизу, кількість оформлених авто стрімко зросла з січня 2019 року. Так, за оперативною інформацією, найбільша кількість авто було оформлено 13 лютого – майже 8 тис.», - сказано в повідомленні відомства.

Станом на 13 лютого українці заплатили за пільгове митне оформлення автомобілів на іноземних номерах 10,1 млрд гривень.

Нагадаємо, 22 лютого завершується пільговий період застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення «євроблях». Після цієї дати власники таких авто будуть платити акцизний податок за повною ставкою. Напередодні Кабмін ухвалив рішення спростити процедуру митного оформлення «євроблях». Автомобілі на єврореєстрації дозволили ввозити з технічного паспорта країни останньої реєстрації.

Як відомо, в Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.