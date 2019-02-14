Українці прискорилися з розмитненням «євроблях»



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За даними Мінфіну, в Україні понад 630 тисяч «євроблях»

За тиждень закінчується пільговий період оформлення авто з єврономерами, тому наразі кількість оформлень різко зросла

За останні дні стрімко зросла кількість оформлень автомобілів з єврономерами. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби у четвер, 14 лютого.

Відзначається, що з 25 листопада минулого року розмитнили 161 тисячу «євроблях». Тиждень тому повідомлялося про розмитнення 80 тисяч авто. При цьому за даними Мінфіну, «євроблях» в Україні понад 630 тисяч.

«З огляду на те, що закінчується термін пільгового періоду застосування ставки акцизу, кількість оформлених авто стрімко зросла з січня 2019 року. Так, за оперативною інформацією, найбільша кількість авто було оформлено 13 лютого - майже 8 тис», - сказано в повідомленні.

Станом на 13 лютого українці заплатили за пільгове митне оформлення автомобілів на іноземних номерах 10,1 млрд гривень.

Нагадаємо, 22 лютого завершується пільговий період застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення «євроблях». Після цієї дати власники таких авто будуть платити акцизний податок за повною ставкою.

Напередодні Кабмін ухвалив рішення спростити процедуру митного оформлення «євроблях». Автомобілі на єврореєстраціі дозволили ввозити з технічного паспорту країни останньої реєстрації.