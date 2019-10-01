Савчук: заміщення імпортного газу залишається пріоритетом для України



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Річний обсяг скорочення використання газу – 6 млрд м3

Як пояснив голова Держенергоефективності, Україна вже має певні здобутки у сфері заощадження на закупівлі палива

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук взяв участь у форумі Ukrainian Gas Open, де із членами клубу енергетики обговорив актуальні питання видобутку, а також ефективного споживання газу в Україні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«На моє переконання, зазначені напрями тісно взаємопов’язані. Так, скорочення та заміщення імпортного газу завжди було і залишається пріоритетом. І чим вищим буде рівень енергоефективності у різних секторах економіки, тим швидше можна наблизити впровадження ринкових цін на власний газ для усіх категорій споживачів, а також збільшити обсяги його експорту», - повідомив Савчук під час виступу.

Як пояснив голова агентства, країна вже має певні здобутки. Якщо у 2014 р. населення, бюджетна сфера та підприємства ТКЕ спожили 24 млрд м3 газу, то у 2018 р. – 18 млрд м3 газу. Річний обсяг скорочення використання газу – 6 млрд м3. Це близько 1,2 млрд євро, які країна щороку заощаджує на закупівлі палива.

«Щодо заміщення газу, то за останні 5 років понад 500 млн євро інвестовано у близько 2300 МВт нових котелень та біоТЕЦ, які працюють на альтернативних джерелах енергії», - йдеться у повідомленні.

Також в країні працює 70 МВт біогазових установок, що у понад три рази більше, ніж наприкінці 2015 року (18 МВт).

Водночас Держенергоефективності продовжує працювати над удосконаленням законодавства, зокрема, щодо:

- запровадження прозорої та конкурентної електронної системи торгівлі твердим біопаливом в Україні;

- створення конкурентного ринку теплопостачання;

- розвитку сфери виробництва біометану;

- розвитку ринку рідких біопалив.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель призначила уповноваженого уряду по забезпеченню газового транзиту з Україною.