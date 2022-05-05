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    Економіка та фінанси

    «Сбербанк» здає окупантам збирачів коштів для ЗСУ

    Російський Сбербанк здає владі росіян, які переказують гроші на підтримку ЗСУ - «Сбербанк» здає окупантам збирачів коштів для ЗСУ
    Російський Сбербанк здає владі росіян, які переказують гроші на підтримку ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    У Сбербанку заявили, що керуються законодавством РФ, вказівками в положеннями Центробанку та власними внутрішніми нормативними документами

    Підсанкційний російський «Сбербанк» виявляє збирачів коштів для Збройних сил України (ЗСУ) і надсилає до Росфінмоніторингу інформацію про перекази, можливе призначення яких – пожертвування для військових цілей. Про це пише «ТАСС» із посиланням на лист за підписом заступника голови банку Белли Златкіс першому заступнику голови комітету Держдуми РФ з просвіти Яні Лантратовій.

    «Збирачі коштів для Збройних сил України виявляються банком як самостійно з використанням комплексу різних інструментів, включаючи моніторинг соціальних мереж, так і за допомогою інформації, яка надходить від третіх осіб. За отриманими даними проводиться аналіз підозрілої діяльності клієнта профільними службами банку», – йдеться в листі.

    У Сбербанку заявили, що керуються законодавством РФ, вказівками в положеннями Центробанку та власними внутрішніми нормативними документами.

    «Банк розглядає питання щодо реалізації щодо таких операцій (спрямованих на військові цілі – ред.) права, передбаченого пунктом 11 статті 7 федерального закону «Про протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму» та спрямовує у Росфінмоніторинг інформацію відповідно до пункту 3 статті 7 зазначеного закону», – йдеться в документі.

    Нагадаємо, раніше Євросоюз анонсував відключення нових російських банків від SWIFT.

    Також Австралія ввела нові санкції проти Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Сбербанк» здає окупантам збирачів коштів для ЗСУ