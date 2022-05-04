Австралія ввела нові санкції проти Росії

Австралія ввела санкції проти 75 депутатів Держдуми

Австралія запровадила санкції щодо 75 депутатів Державної думи. Про це повідомляє ТАСС.

За заявою австралійського МВС, під обмежувальні заходи австралійського уряду також потрапили 20 так називаємих міністрів ДНР та 12 «ключових міністрів ЛНР».

Крім цього, санкції було введено проти російського журналіста Володимира Соловйова.

22 квітня також повідомлялося, що Канберра запровадила нові санкції проти Москви. Тоді під санкції австралійської влади потрапили 147 російських громадян, включаючи главу МЗС Росії Сергія Лаврова.

Наразі Австралія ввела санкції проти більш ніж 700 російських та білоруських громадян, включаючи президентів двох країн Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, а також ключових міністрів.

Щодо широкого ряду найбільших російських підприємств та організацій були оголошені економічні обмеження, що включають заборону на експорт зброї та комплектуючих, сировини та обладнання для видобутку нафти та газу, а також на імпорт російських енергоносіїв, зброї та комплектуючих.

Нагадаємо, яхту Royal Romance, що належала Віктору Медведчуку і була арештована в Хорватії, найімовірніше, виставлять на продаж, а отримані кошти спрямують в український бюджет. Також повідомлялося, що італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову, одному із найбагатших людей Росії, який потрапив під санкції.

Також Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина. Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.