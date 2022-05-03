Євросоюз анонсував відключення нових російських банків від SWIFT

2 березня Європейський Союз відключив сім російських банків від міжнародної системи платежів SWIFT

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель анонсував відключення від міжнародної системи платежів SWIFT нових російських банків. Про це Боррель заявив в ефірі венесуельського телеканалу VPI.

«У фінансовій сфері більше російських банків буде відключено від системи SWIFT. Не можу сказати вам, які саме, але вони будуть», – заявив глава євродипломатії під час візиту до Латинської Америки.

Боррель також повідомив, що в енергетичній сфері Євросоюз шукає заходів, які здатні суттєво вплинути на імпорт російської нафти.

Раніше стало відомо про зміст шостого пакету санкцій ЄС проти Росії. За інформацією Bloomberg, до нього може увійти повне ембарго на нафту. ЄС збирається запропонувати ввести повну заборону на російську нафту до кінця 2022 року, а також відключити низку банків РФ та Білорусії від SWIFT.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС відключив сім російських банків від SWIFT.

Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Це стосувалося банку ВТБ (другий за величиною в Росії), банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк» та ВЕБ. Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою.