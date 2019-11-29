«Схеми»: завод родини ексміністра оборони Лебедєва працює на російську оборонку



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Павло Лебедєв втік з України вслід за експрезидентом Віктором Януковичем

Завод доньки Лебедєва з 2015 року експортував своїм офіційним дилерам у Росії обладнання на суму майже 200 млн рублів

Свеський насосний завод у Сумській області, який належить родині колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва, забезпечує обладнанням оборонні підприємства у Росії.

Про йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

Свеський насосний завод є частиною промислово-інвестиційної групи Aurum Group. Його засновницею є донька Павла Лебедєва Альона Лебедєва.

Згідно з даними державних закупівель Росії, Свеський насосний завод, починаючи з 2015 року експортував своїм офіційним дилерам у Росії обладнання на суму майже 200 млн рублів, яке потім постачали на федеральні порохові заводи.

Кінцевими споживачами продукції Свеського насосного заводу виявилися Казанський державний пороховий завод, Тамбовський пороховий завод та Пермський пороховий завод, які виробляють складові для таких систем озброєння, як «Град» і «Смерч».

У пресслужбі Aurum Group на запит журналістів «Схем» відповіли, що група не може контролювати чи впливати, куди постачається продукція заводу через їхніх офіційних російських дилерів.

Павло Лебедєв обіймав пост міністра оборони України з грудня 2012 по лютий 2014 року. Слідом за експрезидентом Віктором Януковичем втік з України.