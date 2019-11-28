У Міноборони заявили, що дві третини аеродромів «на ладан дишуть»



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Фото: mil.in.ua

Іван Руснак: з 24 аеродромів, зареєстрованих у держреєстрі, до експлуатації на законних підставах можуть бути допущені лише сім

Держава має звернути увагу на проблеми авіації, адже з 24 аеродромів, зареєстрованих у держреєстрі, до експлуатації на законних підставах можуть бути допущені лише сім. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Руснак під час круглого столу в Комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє «Укрінформ».

«Які основні проблеми (у галузі державної авіації, – ред.)? Перш за все, низька укомплектованість льотним складом по всіх структурах, справність гарантійної авіаційної техніки у військах, недостатня кількість сучасних тренажерних комплексів у відповідних вузах, центрах. Аеродроми державної авіації у зв’язку з їх тривалим терміном експлуатації потребують проведення капітальних ремонтів. На сьогодні з 24 аеродромів, які зареєстровані в державному реєстрі аеродромів, допущені до експлуатації на всіх законних підставах сім аеродромів», - наголосив Руснак.

Він додав, що оскільки Україна перебуває в особливому періоді через війну на Донбасі, до експлуатації додатково було допущено 16 летовищ.

Руснак також повідомив, що на аеродромах державної авіації експлуатуються застарілі зразки засобів зв’язку, радіотехнічного, світлотехнічного забезпечення тощо, тож необхідно знайти ресурси для відновлення летовищ.

Заступник міністра також поінформував, що на сьогодні підготовка персоналу для державної авіації проводиться в навчальних закладах Міноборони, МВС та цивільних вишах. Проте й з підготовкою кадрів є проблеми, які необхідно вирішувати на рівні держави.

Руснак звернувся до народних депутатів з проханням ухвалити необхідні зміни до законодавства, які допоможуть вирішити ці проблеми. «У нас є прохання до вас в плані прийняття закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань вдосконалення державного регулювання у галузі державної авіації України». Мова йде про необхідність внесення змін до закону про Повітряний кодекс України, внесення змін до законів про Кабінет міністрів, про оборону країни», - наголосив заступник міністра.

Ухвалення цих документів, переконаний Руснак, створить безпечні умови для функціонування державної авіації.