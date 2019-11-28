Справа бронежилетів: суд не відпустив Марченка на поруки, але зменшив заставу



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Генерал-майор Дмитро Марченко залишається під вартою до 3 січня Фото: facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod

Розмір застави знизили із 76 млн гривень до 20 млн гривень

Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 20 млн грн для начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майора Дмитра Марченка.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Застосовано до підозрюваного Марченка Д.О. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня 2020 року з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 000 000 у національній грошовій одиниці», - уточнили в суді.

Дмитра Марченка готові були взяти на поруки кілька народних депутатів і військових, у тому числі екснардеп Борислав Береза, начальник патрульної поліції Євген Жуков, нардепи Марія Іонова і Михайло Забродський

Однак суд відхилив ці клопотання.

Нагадаємо, на початку листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.

Також голова ДБР Роман Труба анонсував нові підозри начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку.