«Уклоністи кошмарять військових». В «Європейській солідарності» шоковані судилищем над генералом Марченком



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Під час засідання суду готовність взяти на поруки генерала Марченка висловили учасники АТО, народні депутати і громадські діячі

Генерал Забродський: справа проти Марченка створює негативний імідж українській армії

Судилище над генералом Марченком – це помста тим, хто захищав мирне небо над Україною. Так прокоментували перебіг справи депутати з фракції «Європейська солідарність» Марія Іонова та бойовий генерал Михайло Забродський.

Під час засідання готовність взяти на поруки генерала Марченка висловили учасники АТО, народні депутати і громадські діячі. Однак суд відмовився відпустити генерала Марченка на поруки, визначивши суму застави як альтернативу тримання під вартою у 20 мільйонів гривень.

«Це якась помста влади людям, завдяки яким ми живемо в мирному Києві. Я бачу цю тенденцію – дискредитацію військових, ветеранів», – сказала Марія Іонова.

Михайло Забродський підкреслив, що справа проти генерала Марченка створює негативний імідж українській армії. «Це справа, яка не надає авторитету і не дає жодного позитивного іміджу саме для Збройних сил, зокрема і керівництва Збройних сил», – сказав він.

«Все, що йде не на користь підвищенню обороноздатності, а навпаки на послаблення України і її Збройних сил, може бути вигідно лише одним людям – ворогам України», – переконаний депутат.

Народна депутатка Ірина Геращенко написала у Facebook наступне: «Сьогодні колеги, генерал Михайло Забродський , Марія Іонова, інші діючі і колишні нардепи, бойові генерали заявили про готовність взяти на поруки генерала Марченка. Суд залишив його під вартою.. .Уклоністи кошмарять резервістів і військових».

Як повідомлялося раніше, сьогодні суд не відпустив Марченка на поруки, але зменшив заставу.

Нагадаємо, на початку листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.

Також голова ДБР Роман Труба анонсував нові підозри начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку.