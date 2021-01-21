Україна приєднається до Водневого альянсу Євросоюзу

Україна налаштована на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що найближчим часом Україна приєднається до Водневого і Акумуляторного альянсів Європейського Союзу, - повідомляють Elektrovesti.

«Створюються можливості для безпосередньої інтеграції України в Європейський Союз через формування так званих секторальних альянсів. Діалог на найвищому політичному рівні сприяв тому, що Україна вже стала учасницею Сировинного альянсу. Найближчим часом ми очікуємо приєднання до Акумуляторного і Водневого альянсів », - сказала на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи «Європейський зелений курс» Ольга Стефанишина.

За її словами, це означає, що нашу країну розцінюють як повноправного гравця в європейському політикумі. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна налаштована на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми.

У грудні 2020 року Міністерство енергетики України і німецький виробник енергетичного обладнання Siemens Energy підписали меморандум про співпрацю, який визначає базові умови партнерства в енергоефективності, декарбонізації і розвитку ринку водню.

За даними заступника міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова, вже понад 20 українських компаній увійшли до Європейського союзу чистого водню.