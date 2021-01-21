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    Україна приєднається до Водневого альянсу Євросоюзу

    нова енергія
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    <p>Ольга Стефанишина дивиться в майбутнє з неприхованим оптимізмом</p> - Україна приєднається до Водневого альянсу Євросоюзу

    Ольга Стефанишина дивиться в майбутнє з неприхованим оптимізмом

    Фото: facebook.com/UA.EU.NATO

    Україна налаштована на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми

    Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що найближчим часом Україна приєднається до Водневого і Акумуляторного альянсів Європейського Союзу, - повідомляють Elektrovesti.

    «Створюються можливості для безпосередньої інтеграції України в Європейський Союз через формування так званих секторальних альянсів. Діалог на найвищому політичному рівні сприяв тому, що Україна вже стала учасницею Сировинного альянсу. Найближчим часом ми очікуємо приєднання до Акумуляторного і Водневого альянсів », - сказала на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи «Європейський зелений курс» Ольга Стефанишина.

    За її словами, це означає, що нашу країну розцінюють як повноправного гравця в європейському політикумі. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна налаштована на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми.

    У грудні 2020 року Міністерство енергетики України і німецький виробник енергетичного обладнання Siemens Energy підписали меморандум про співпрацю, який визначає базові умови партнерства в енергоефективності, декарбонізації і розвитку ринку водню.

    За даними заступника міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова, вже понад 20 українських компаній увійшли до Європейського союзу чистого водню.

    Теги: Меморандум Україна Денис Шмигаль Ольга Стефанишина водень
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