Кабмін звільнив заступника міністра Немілостівого

У нашому уряді немає недоторканих, – Шмигаль

Кабінет міністрів сьогодні, 21 січня, на позачерговому засіданні звільнив заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Як повідомлялося, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Віталій Немілостівий написав заяву про звільнення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook анонсував звільнення Немілостівого на позачерговому засіданні Кабміну.

«Я вже не раз казав – в нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями», – заявив прем’єр.

Раніше чиновника спіймали п'яним за кермом і він почав кидатися на поліцейських. Ймовірно, причиною звільнення і став відеозапис, знятий нагрудною камерою одного зі столичних поліцейських ще 30 грудня 2020 року. На оприлюднених напередодні кадрах видно, що патрульні зупинили людину, схожу на Віталія Немілостівого.

На відео видно, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння схожий на чиновника, відмовився оформляти протокол, намагався піти з місця інциденту і навіть влаштував бійку з патрульними.

На своїй сторінці у Facebook міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав, що вчинок його заступника є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади.

«Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра. А тому найближчим часом мною та урядом будуть прийняті всі необхідні кадрові рішення», – написав він.

Зазначимо, Немілостівий – колишній перший заступник міністра промислової політики України в урядах Юлії Тимошенко та Миколи Азарова.

У 2012 році Віталій Немілостівий обирався народним депутатом від «Батьківщини». Однак скоро покинув однойменну фракцію, через що Немілостівого експерти зарахували до «тушок». Так називали в часи Януковича народних депутатів, які покидали опозиційні фракції для того, щоб голосувати в унісон з Партією регіонів. Зокрема рух «Чесно» також зазначив великий відсоток голосування Немілостівого як позафракційного депутата за пропозиції регіоналів.