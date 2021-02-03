«Ситник знищив 37 підприємств»: аграрії поклали похоронні вінки під Верховною Радою

На мітинг зібралися аграрії з 22 областей України

37 похоронних вінків: саме стільки підприємств був змушений закрити агрохолдинг «Укрлендфармінг» під тиском НАБУ. Близько п'яти тисяч аграріїв вийшли до Верховної Ради і Кабінету Міністрів України на мітинг з вимогою припинити тиск на підприємства. Про це повідомляють Українські новини.

Сьогодні, 3 лютого, в урядовому кварталі столиці проходять масові акції протесту проти дій директора НАБУ Артема Ситника. Працівники «Укрлендфармінгу» звинувачують його у знищенні 37 аграрних підприємств і вимагають від депутатів захистити їхні робочі місця від тиску силових органів та створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування тиску Артема Ситника на їх агрохолдинг. Аграрії поклали до Верховної Ради похоронні вінки з назвами знищених підприємств і роздавали останні яйця з закритих через тиск НАБУ птахофабрик.

На мітингу, що проходить під Верховною Радою та під Кабінетом міністрів, зібралися аграрії з 22 областей України. Вони звинувачують Артема Ситника в півторарічному незаконному тиску на агрохолдинг, що вже призвело до закриття 37 підприємств і звільнення 13 тисяч працівників. Аграрії передали звернення до Верховної Ради, в якому закликають депутатів до створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування фактів свідомого знищення Ситником українського виробника та зупинити протиправні дії НАБУ проти селян.

«Півтора роки триває цей тиск на нас. Вже рік ми просимо Президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів почути нас і розібратись з незаконними діями Артема Ситника, який свідомо знищує аграрні підприємства. Через тиск НАБУ ми вже були змушені закрити 37 підприємств: ферм, птахофабрик. І будемо змушені закривати ще, якщо ця війна Ситника з селом не припиниться. Вже 13 тисяч людей опинились без роботи, держава вже втратила 1,5 млрд податків. Якщо депутати нас і сьогодні не почують, не створять ТСК для розслідування діяльності Ситника, всі подальші втрати для бюджету, ці скалічені долі людей, які залишаться без роботи – все це буде вже і їхня пряма відповідальність», – говорить операційний директор «Укрлендфармінгу» Галина Ковток.

НАБУ останні півтора роки розслідує раніше вже закриту за відсутністю складу злочину справу проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і акціонера агрохолдингу Олега Бахматюка справу щодо рефінансування VAB банку. Висновки експертиз, заяви НБУ і результати перевірок Фонду гарантування вкладів спростовують звинувачення НАБУ, а сам акціонер агрохолдингу звинувачує директора НАБУ Ситника в особистій помсті: радник сестри Бахматюка був головним свідком на суді, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у вчиненні корупційного правопорушення. Наприкінці січня цього року Печерський суд м. Києва визнав наявність конфлікту інтересів чиновників НАБУ і необґрунтованість підозр. Це рішення підтвердив і Апеляційний суд Києва.

«Укрлендфармінг» – один з найбільших українських агропромислових холдингів, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур і тваринництвом. Підприємства агрохолдингу розташовані в 22 областях України. Акціонером агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.